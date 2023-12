Gino Rea: Regresso com Wójcik ao Campeonato do Mundo de Resistência

Nos treinos para a corrida de oito horas em Suzuka, Gino Rea despistou-se na aproximação à chicane, que já tinha sido a ruína de Daijiro Kato em 2003. Para além de numerosos ossos partidos, foram os graves ferimentos na cabeça que inicialmente fizeram temer o pior. Mas os médicos conseguiram o impossível. A forte constituição do britânico também garantiu que ele conseguisse lutar lentamente para voltar à vida.

Após uma fase de reabilitação intensiva que durou vários meses, Rea rapidamente fez planos de regresso e, de facto, pouco antes do início da corrida de 24 horas em Le Mans, regressou à pista de corrida em abril de 2023 com uma Honda Fireblade standard. Completou uma volta de honra no Circuito Bugatti em Le Mans sob os aplausos dos pilotos, equipas e espectadores.

No final, "SpeedyG" ficou encantado com o apoio e confirmou que está firmemente empenhado em participar em Le Mans no próximo ano. "É muito bom estar aqui com a equipa e foi maravilhoso fazer esta volta de honra, mas agora quero vestir as minhas peles para fazer a corrida. É difícil para mim aceitar que não posso fazer isso", disse o piloto da Honda.

Rea vai poder voltar a vestir as suas peles regularmente na próxima época. Tal como a Wójcik Racing confirmou, o britânico vai regressar à equipa polaca com a qual celebrou o seu primeiro pódio no Campeonato do Mundo de Resistência no Bol d'Or em 2019. Juntamente com o seu compatriota Danny Webb, o sul-africano Sheridan Morais e o italiano Kevin Manfredi, vai revezar-se ao volante da Honda número 777.

"Estamos muito satisfeitos por anunciar um alinhamento de Superstock tão forte e por dar as boas-vindas ao Gino de volta à Wójcik Racing Team", disse o fundador da equipa, Grzegorz Wójcik. "Queremos aproveitar o nosso forte resultado de 2023 e competir novamente no topo. Os nossos pilotos não são apenas rápidos, mas também muito experientes, o que será importante para desenvolver ainda mais as motos após a nossa mudança para a Honda."

Sławomir Kubzdyl, coproprietário da equipa, acrescentou: "Gino sabia que a nossa moto estará sempre à sua espera quando se sentir pronto para voltar à ação e eu tinha a certeza de que ele voltaria às corridas. Estou contente por este dia ter chegado, e num momento tão emocionante para nós como equipa. O Gino é um verdadeiro piloto e encaixa na perfeição com o Kevin, o Danny e o Sheridan."

A Wójcik Racing Team terminou a Taça do Mundo de Enduro deste ano para motos de produção em quarto lugar, atrás da 33 Louit April Moto, da National Motos e da 3 Art Best of Bikes. Com as novas regras que permitem a quatro pilotos competir na categoria Superstock nas duas corridas de 24 horas da próxima época, Rea, Webb, Morais e Manfredi estão entre os favoritos.

Calendário de eventos

18 - 21/04/2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)