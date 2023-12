Max Neukirchner: "Mandy tuvo que convencer a mi mujer"

Como jefe de equipo, el bicampeón del mundo de Supersport Andrew Pitt desempeñó un papel fundamental en la victoria del YART Yamaha Official Team EWC en el campeonato del mundo de resistencia por segunda vez esta temporada. Sin embargo, el astuto australiano ya no estará disponible el próximo año, ya que ayudará al seis veces campeón del mundo Jonathan Rea en su cambio de Kawasaki a Yamaha en el Campeonato del Mundo de Superbike.

El Yamaha Austria Racing Team no sabía quién podría ocupar el puesto de Pitt. El nombre de Max Neukirchner no tardó en sonar. El alemán ya formó parte del equipo en la temporada 2017/2018. Logró la pole en Le Mans con Broc Parkes y Marvin Fritz como compañeros y el trío ganó las ocho horas de carrera en el Slovakia Ring.

"El jefe de equipo es el enlace entre los pilotos, por un lado, y el técnico de electrónica, el de neumáticos, el de chasis y los mecánicos, por otro", explica el jefe del equipo, Many Kainz. "Tiene que encontrar un compromiso entre las declaraciones de los tres pilotos. También elabora el programa de entrenamiento. Decide cuánto tiempo rueda un piloto con qué neumáticos en los entrenamientos. En mi opinión, sólo un antiguo piloto puede hacer este trabajo satisfactoriamente".

El jefe del equipo austriaco y sus pilotos Marvin Fritz, Karel Hanika y Niccolò Canepa, que lograron poner fin esta temporada a la sequía de 14 años desde su primer título mundial al segundo, habían decidido por tanto que Neukirchner sería el sucesor perfecto de Pitt, sólo faltaba convencer al elegido, ¡o mejor dicho, a su media naranja!

"En algún momento de octubre, Mandy me llamó. Acababa de encender el fuego en el jardín con mi mujer y mis hijos", recuerda Neukirchner, que sigue siendo el único piloto alemán que ha ganado las 24 horas de Le Mans. "Me dijo: <Max, ¡ten cuidado de una vez! Estamos todos de acuerdo. Necesitamos un nuevo jefe de equipo y tú eres el único que entra en duda".

"Tuve que decirle que tendría que decir que no, porque si iba a mi mujer y le decía que estaría viajando otras seis semanas al año, me cortaba la cabeza. Eso no se puede hacer. Lo único que puedes hacer es preguntarle a mi mujer. Pero no quiero que parezca que estoy sometido a mi mujer", añade a Erik Klose en el podcast "Asphaltheld".

"Tú mismo lo sabes Erik, con nuestro entrenamiento en curvas, los eventos en circuito y nuestros propios eventos en los que entrenamos por toda Europa, incluso estuvimos primero en Australia, es difícil. En casa, también tengo que ocuparme de varias propiedades en gestión inmobiliaria y de un servicio de conserjería con tres empleados. Por eso le dije a Mandy que no podía hacerlo, que no tenía tiempo. Le dije que podía pedírselo a mi mujer. Pero por favor, no la llames hoy, porque hoy es muy mal momento. Es mejor esperar a mañana después del desayuno".

"Y realmente la llamó después del desayuno. Durante los primeros cinco minutos me miró con mala cara. Pero a los diez minutos ya estaba arreglado. Mandy tiene un gran talento para persuadir a la gente. De hecho, ahora estoy en la luna. Ahora que ya no soy presentador de Eurosport ni compito en la IDM, vuelvo a tener tiempo libre. Por eso estoy contento de ser jefe de equipo en YART, porque es como una familia para mí."

"Creo que puedo aportar mucho con toda mi experiencia del Campeonato del Mundo de Resistencia, el Campeonato del Mundo de Superbike y mis licencias de entrenador, donde también aprendí a responder mentalmente a los pilotos, y por supuesto con mi experiencia en el registro de datos y en cómo poner a punto una moto correctamente. Además, soy el único que conoce a todo el equipo y sabe tratar con la gente".

"Puedo apoyar al equipo y me hace mucha ilusión esta tarea. YART tuvo recientemente su ceremonia de clausura, en la que el equipo volvió a celebrar el título de Campeón del Mundo. Fue en el Red Bull Ring de Estiria. Allí corrimos entre ocho y diez coches y nos divertimos mucho. Y, por supuesto, lo celebramos. Me presentaron como nuevo jefe de equipo y a todo el mundo le pareció genial".

Calendario de eventos

18 - 21 abril 2024 24h Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japón)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)