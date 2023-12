Max Neukirchner : "Mandy a dû convaincre ma femme".

En tant que chef d'équipe, le double champion du monde Supersport Andrew Pitt a largement contribué cette saison à la deuxième victoire en championnat du monde d'endurance du YART Yamaha Official Team EWC. Mais le rusé Australien ne sera plus disponible l'année prochaine, car il assistera à l'avenir en Championnat du monde Superbike le sextuple champion du monde Jonathan Rea dans sa transition de Kawasaki à Yamaha.

Au sein du Yamaha Austria Racing Team, il était difficile de savoir qui pourrait reprendre le poste de Pitt. Il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour que le nom de Max Neukirchner soit lancé sur le ring. L'Allemand faisait déjà partie de l'équipe lors de la saison 2017/2018. Au Mans, il a décroché la pole position avec Broc Parkes et Marvin Fritz comme coéquipiers et sur le Slovakia Ring, le trio a remporté la course de huit heures.

"Le crew chief est le lien entre les pilotes d'une part et l'électronicien, le technicien pneus, l'homme châssis et les mécaniciens d'autre part", explique le patron de l'équipe Many Kainz. "Il doit trouver un compromis à partir des déclarations des trois pilotes. En outre, il élabore le plan d'entraînement. C'est lui qui détermine combien de temps un pilote va rouler avec quels pneus pendant l'entraînement. A mon avis, seul un ancien pilote peut faire ce travail à satisfaction".

Le chef d'équipe autrichien et ses pilotes Marvin Fritz, Karel Hanika et Niccolò Canepa, qui ont mis fin cette saison à une disette de 14 ans entre leur premier et leur deuxième titre de champion du monde, avaient donc décidé que Neukirchner serait le parfait successeur de Pitt, il ne restait plus qu'à convaincre l'élu ou plutôt sa moitié !

"Quelque part en octobre, Mandy m'a appelé. Je venais d'allumer le brasero dans le jardin avec ma femme et mes enfants", se souvient Neukirchner, qui reste le seul pilote allemand à avoir remporté les 24 Heures du Mans. "Il m'a ouvert : <Max, alors fais attention pour une fois ! Nous sommes tous d'accord. Nous avons besoin d'un nouveau chef d'équipe et il n'y a que toi qui entres en ligne de compte.>"

"J'ai dû lui dire que je devais malheureusement refuser, car si je vais voir ma femme et que je lui dis que je vais maintenant être sur la route encore six semaines par an, elle me coupera la tête. Ce n'est pas possible. La seule chose que tu peux faire, c'est demander à ma femme. Mais je ne veux pas que l'on pense que je suis sous la coupe de ma femme", ajoute-t-il à Erik Klose dans le podcast "Asphaltheld".

"Tu sais, Erik, avec notre entraînement à la conduite en virage, les manifestations sur circuit et nos propres manifestations, où nous coachons dans toute l'Europe, nous sommes même allés en Australie, c'est difficile. J'ai aussi plusieurs biens immobiliers à gérer à la maison et un service de conciergerie avec trois employés. C'est pourquoi j'ai dit à Mandy que ce n'était pas possible, que je n'avais pas le temps pour cela. Je lui ai dit qu'il pouvait demander à ma femme. Mais ne l'appelle pas aujourd'hui, c'est un très mauvais moment. Le mieux, c'est demain après le petit-déjeuner".

"Et il l'a vraiment appelée après le petit-déjeuner. Les cinq premières minutes, elle m'a regardé d'un air relativement méchant. Mais au bout de dix minutes, c'était réglé. Mandy a vraiment un talent énorme pour convaincre les gens. En fait, je suis très heureux maintenant. Comme je ne suis plus présentateur chez Eurosport et que je ne roule plus en IDM, j'ai à nouveau du temps libre. C'est pourquoi je suis heureux de faire partie du YART en tant que chef d'équipe, car c'est une famille pour moi".

"Je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise en championnat du monde d'endurance, en championnat du monde Superbike et mes brevets d'entraîneur, où j'ai aussi appris à m'occuper mentalement des pilotes, et bien sûr avec mon expérience de l'enregistrement des données et de la manière de bien placer une moto, je peux apporter quelque chose. Je peux aussi facilement imaginer que je suis le seul à connaître toute l'équipe et à savoir gérer les gens".

"Je peux soutenir l'équipe et je me réjouis énormément de cette mission. Récemment, le YART a eu sa fête de clôture, où l'équipe a fêté une nouvelle fois le titre de champion du monde. C'était en Styrie, sur le Red Bull Ring. Nous y avons fait la course avec huit à dix voitures et nous nous sommes beaucoup amusés. Et bien sûr, nous avons fait la fête. J'ai été présenté comme nouveau chef d'équipe et tout le monde a trouvé ça bien".

Calendrier

18 - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)