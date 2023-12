Max Neukirchner: "Mandy ha dovuto convincere mia moglie".

In qualità di Crew Chief, il due volte campione del mondo Supersport Andrew Pitt ha svolto un ruolo fondamentale nella conquista del campionato mondiale endurance da parte dello YART Yamaha Official Team EWC per la seconda volta in questa stagione. Tuttavia, l'accorto australiano non sarà più disponibile il prossimo anno, poiché assisterà il sei volte campione del mondo Jonathan Rea nel suo passaggio dalla Kawasaki alla Yamaha nel campionato mondiale Superbike.

Il team Yamaha Austria Racing non sapeva chi avrebbe potuto prendere il posto di Pitt. Non ci volle molto perché il nome di Max Neukirchner venisse tirato in ballo. Il tedesco faceva già parte del team nella stagione 2017/2018. Ha conquistato la pole position a Le Mans con Broc Parkes e Marvin Fritz come compagni di squadra e il trio ha vinto la gara di otto ore allo Slovakia Ring.

"Il capo equipaggio è l'anello di congiunzione tra i piloti da un lato e il tecnico dell'elettronica, il tecnico degli pneumatici, il telaista e i meccanici dall'altro", spiega il boss del team Many Kainz. "Deve trovare un compromesso tra le richieste dei tre piloti. Elabora anche il programma di allenamento. Decide per quanto tempo un pilota deve girare con quali pneumatici in allenamento. A mio parere, solo un ex pilota può svolgere questo lavoro in modo soddisfacente".

Il boss della squadra austriaca e i suoi piloti Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa, che in questa stagione sono riusciti a porre fine a 14 anni di assenza dal primo al secondo titolo mondiale, avevano quindi deciso che Neukirchner sarebbe stato il perfetto successore di Pitt, solo che bisognava ancora convincere il prescelto, o meglio, la sua dolce metà!

"A ottobre Mandy mi chiamò. Avevo appena acceso il fuoco in giardino con mia moglie e i miei figli", ricorda Neukirchner, che è ancora l'unico pilota tedesco ad aver vinto la 24 ore di Le Mans. "Mi disse: <Max, per una volta stai attento! Siamo tutti d'accordo. Abbiamo bisogno di un nuovo capo equipaggio e tu sei l'unico che viene messo in discussione".

"Ho dovuto dirgli che avrei dovuto dire di no, perché se fossi andato da mia moglie e le avessi detto che avrei viaggiato per altre sei settimane all'anno, mi avrebbe tagliato la testa. Non si può fare. L'unica cosa che puoi fare è chiedere a mia moglie. Ma non voglio che si capisca che sono sotto il controllo di mia moglie", aggiunge a Erik Klose nel podcast "Asphaltheld".

"Lo sai anche tu Erik, con i nostri allenamenti in curva, gli eventi in pista e i nostri eventi in cui alleniamo in tutta Europa, prima siamo stati anche in Australia, è difficile. A casa, inoltre, devo occuparmi di diverse proprietà in gestione e di un servizio di portierato con tre dipendenti. Per questo ho detto a Mandy che non potevo farlo, che non avevo tempo. Gli ho detto che poteva chiedere a mia moglie. Ma per favore non chiamarla oggi, perché oggi è un brutto momento. È meglio aspettare domani dopo colazione".

"E lui l'ha chiamata davvero dopo colazione. Per i primi cinque minuti mi ha guardato in modo piuttosto strano. Ma dopo dieci minuti era tutto risolto. Mandy ha davvero un grande talento nel persuadere le persone. Ora sono davvero al settimo cielo. Ora che non sono più un presentatore di Eurosport e non corro più nell'IDM, ho di nuovo del tempo libero. Per questo sono felice di essere il capo equipaggio della YART, perché per me è come una famiglia".

"Penso di poter contribuire molto con tutta la mia esperienza nel Campionato del Mondo Endurance, nel Campionato del Mondo Superbike e con le mie licenze di allenatore, dove ho anche imparato a rispondere mentalmente ai piloti, e naturalmente con la mia esperienza nella registrazione dei dati e nella corretta messa a punto di una moto. Posso anche immaginare di essere l'unico a conoscere l'intera squadra e a saper trattare con le persone".

Sono in grado di supportare la squadra e non vedo l'ora di affrontare questo compito". Recentemente si è svolta la cerimonia di chiusura della YART, in cui il team ha festeggiato nuovamente il titolo di Campione del Mondo. Si è svolta al Red Bull Ring in Stiria. Abbiamo corso lì con otto-dieci auto e ci siamo divertiti molto. E naturalmente abbiamo festeggiato. Sono stato presentato come nuovo capo equipaggio e tutti hanno pensato che fosse fantastico".

Calendario degli eventi

18 - 21 aprile 2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)