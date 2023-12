Max Neukirchner: "A Mandy teve de persuadir a minha mulher"

Como Chefe de Equipa, o bicampeão do mundo de Supersport Andrew Pitt desempenhou um papel importante na vitória da YART Yamaha Official Team EWC no campeonato do mundo de enduro pela segunda vez esta época. No entanto, o astuto australiano já não vai estar disponível no próximo ano, uma vez que vai ajudar o hexacampeão mundial Jonathan Rea na sua mudança da Kawasaki para a Yamaha no Campeonato do Mundo de Superbike.

A Yamaha Austria Racing Team não sabia quem poderia ocupar o lugar de Pitt. Não demorou muito tempo para que o nome de Max Neukirchner fosse lançado no ringue. O alemão já fazia parte da equipa na época 2017/2018. Fez a pole position em Le Mans com Broc Parkes e Marvin Fritz como companheiros de equipa e o trio venceu a corrida de oito horas no Slovakia Ring.

"O chefe de equipa é a ligação entre os pilotos, por um lado, e o técnico de eletrónica, o técnico de pneus, o técnico de chassis e os mecânicos, por outro", explica o chefe de equipa Many Kainz. "Ele tem de encontrar um compromisso entre as declarações dos três pilotos. Também elabora o programa de treinos. Ele decide quanto tempo um piloto anda com que pneus nos treinos. Na minha opinião, só um antigo piloto pode fazer este trabalho de forma satisfatória."

O chefe de equipa austríaco e os seus pilotos Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa, que conseguiram acabar com a seca de 14 anos entre o primeiro e o segundo título mundial esta época, decidiram que Neukirchner seria o sucessor perfeito de Pitt, mas faltava convencer o escolhido, ou melhor, a sua cara-metade!

"Em outubro, Mandy telefonou-me. Tinha acabado de acender a lareira no jardim com a minha mulher e os meus filhos", recorda Neukirchner, que continua a ser o único piloto alemão a vencer as 24 horas de Le Mans. "Ele disse-me: <Max, tem cuidado por uma vez! Estamos todos de acordo. Precisamos de um novo chefe de equipa e tu és o único que está em causa".

"Tive de lhe dizer que tinha de recusar, porque se fosse ter com a minha mulher e lhe dissesse que ia viajar mais seis semanas por ano, ela cortava-me a cabeça. Não se pode fazer isso. A única coisa que podes fazer é perguntar à minha mulher. Mas não quero que pareça que estou sob o controlo da minha mulher", acrescenta Erik Klose no podcast "Asphaltheld".

"Sabes como é, Erik, com o nosso treino de curvas, os eventos em pista e os nossos próprios eventos, em que treinamos por toda a Europa, e até estivemos primeiro na Austrália, é difícil. Em casa, também tenho de tomar conta de várias propriedades na gestão de propriedades e de um serviço de limpeza com três empregados. Foi por isso que disse ao Mandy que não podia fazer isto, que não tinha tempo. Disse-lhe que podia pedir à minha mulher. Mas, por favor, não lhe telefones hoje, porque hoje é uma péssima altura. É melhor esperar até amanhã, depois do pequeno-almoço".

"E ele telefonou-lhe mesmo depois do pequeno-almoço. Durante os primeiros cinco minutos, ela olhou para mim com ar zangado. Mas passados dez minutos estava tudo resolvido. A Mandy tem mesmo um enorme talento para persuadir as pessoas. Estou mesmo muito feliz agora. Agora que já não sou apresentador no Eurosport e já não corro no IDM, tenho novamente tempo livre. É por isso que estou feliz por ser chefe de equipa no YART, porque é como uma família para mim."

"Penso que posso dar um grande contributo com toda a minha experiência do Campeonato do Mundo de Endurance, do Campeonato do Mundo de Superbike e das minhas licenças de treinador, onde também aprendi a reagir mentalmente aos pilotos e, claro, com a minha experiência no registo de dados e na configuração correcta de uma moto. Posso também imaginar que sou o único que conhece toda a equipa e que sabe lidar com as pessoas."

"Posso apoiar a equipa e estou realmente ansioso por esta tarefa. A YART teve recentemente a sua cerimónia de encerramento, onde a equipa celebrou novamente o título de Campeã do Mundo. Foi no Red Bull Ring, na Estíria. Corremos lá com oito a dez carros e divertimo-nos muito. E, claro, festejámos. Fui apresentado como o novo chefe de equipa e toda a gente achou que foi fantástico."

Calendário de eventos

18 - 21 abril 2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)