Vincon, pilote EWC, rejoint Motobox Kremer

"Après cinq années passées au sein de l'équipe polonaise LRP Poland, j'ai pris la décision de chercher un nouveau défi", a annoncé Dominik Vincon, annonçant un changement radical pour la saison à venir. Certes, le pilote de 32 ans originaire de Knittlingen restera dans le championnat du monde d'endurance, mais la saison prochaine, Vincon prendra le départ du championnat du monde d'endurance pour l'équipe Motobox Kremer Racing. "Le contact s'est établi par l'intermédiaire d'une vieille connaissance que j'ai rencontrée par hasard lors de la finale de l'IDM à Hockenheim", rapporte le sportif automobile. "Après les premiers entretiens, le contact s'est intensifié et j'ai rapidement eu un très bon sentiment".

En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, Vincon se montre reconnaissant : "J'ai été très bien accueilli par mon ancienne équipe, ce furent de belles années couronnées de succès", explique le vétéran qui, avec ses coéquipiers, s'est classé à chaque fois parmi les dix premiers du classement général EWC au cours des trois dernières saisons.

"Malgré tout, le temps est venu de tourner la page. C'est surtout la perspective de pouvoir faire une saison complète avec la nouvelle équipe qui m'a incité à changer". Explication : l'ancienne écurie de Vincon a toujours renoncé à participer à Suzuka, au Japon, pour des raisons de coûts. Pourtant, y participer est un rêve de longue date pour l'athlète de Knittling. "Suzuka est l'une des courses de moto les plus importantes du monde", souligne-t-il. Motobox Kremer s'est certes classée 11e dernièrement, derrière LRP Poland, mais l'écurie de course est actuellement en train de se professionnaliser. Vincon a en tout cas la ferme intention de s'établir à long terme avec l'équipe parmi les dix meilleures équipes du monde.

Le changement de matériel constitue un autre attrait pour le sportif automobile : alors que jusqu'à présent, il a surtout piloté des BMW dans sa carrière de coureur, la dernière fois chez LRP Poland, c'était une S1000 RR K67, il tentera, avec ses futurs coéquipiers, de parcourir le plus de tours possible lors des courses d'endurance en selle sur une Yamaha. Le pilote de 32 ans a déjà fait quelques expériences avec le constructeur japonais, mais elles remontent à un certain temps : en 2009, il a remporté la Yamaha R6 Dunlop Cup et en 2012, il a participé pour la dernière fois à une course sur une Yamaha 600 dans la catégorie IDM Superstock.

Le modèle 1000 R1, que Vincon devra dompter à l'avenir, est toutefois d'un tout autre calibre. Le pilote de course se réjouit tout particulièrement de la différence avec les motos BMW. "La Yamaha est certes un peu plus lente en ligne droite, mais la vitesse en virage est nettement plus élevée", estime-t-il. Afin de s'adapter au nouveau matériel, des essais sont prévus pour la nouvelle année, probablement sur le Circuito de Cartagena en Espagne.

"Je me réjouis énormément de faire une saison complète avec mes nouveaux collègues", déclare le sportif automobile qui, jusqu'en 2016, a également collectionné les podiums sur de nombreux circuits avec sa propre écurie en IDM, en pensant aux tâches qui l'attendent après le changement d'année. Quatre courses sont prévues au calendrier, et cela commence le 20 avril avec la classique des 24 heures du Mans. Suivront deux épreuves de huit heures à Spa en Belgique (8 juin) et à Suzuka (21 juillet), puis la finale du Bol d'Or au Castellet le 14 septembre.

D'ici là, Vincon, qui travaille à temps plein comme ingénieur chez Porsche AG, va travailler sur sa condition physique. Les entraînements de course et de musculation font partie de son quotidien, tout comme les séances de natation régulières.