Il pilota EWC Vincon passa alla Motobox Kremer

Dominik Vincon cambia squadra. Il 32enne di Knittlingen è ancora appassionato del Campionato Mondiale Endurance, ma nel nuovo anno guiderà per una nuova scuderia. Prima di allora, avrà il vento tra i capelli.

"Dopo cinque anni con il team polacco LRP Poland, ho deciso di cercare una nuova sfida", afferma Dominik Vincon, annunciando un cambiamento radicale per la prossima stagione. Anche se il 32enne di Knittlingen rimarrà impegnato nel Campionato del Mondo Endurance, nella prossima stagione Vincon parteciperà al Campionato del Mondo Endurance per il team Motobox Kremer Racing. "Il contatto è avvenuto grazie a una vecchia conoscenza che ho incontrato per caso alla finale dell'IDM a Hockenheim", riferisce l'appassionato di motorsport. "Dopo le prime discussioni, il contatto si è intensificato e ho avuto subito un ottimo feeling".

Guardando allo specchietto retrovisore, Vincon esprime la sua gratitudine: "La mia precedente squadra mi ha accolto benissimo, sono stati anni fantastici e di successo", spiega il veterano, che con i suoi compagni di squadra si è piazzato nella top ten della classifica generale dell'EWC in ognuna delle ultime tre stagioni.

"Tuttavia, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. In particolare, la prospettiva di poter completare un'intera stagione con la nuova squadra mi ha incoraggiato a fare il cambio". Spieghiamo: la precedente squadra di Vincon ha sempre rinunciato a gareggiare a Suzuka, in Giappone, per motivi di costi. Ma parteciparvi è un sogno a lungo coltivato da Knittlinger. "Suzuka è una delle gare di moto più importanti del mondo", sottolinea. La Motobox Kremer si è recentemente classificata all'11° posto, dietro a LRP Poland, ma la squadra corse sta attualmente diventando più professionale. Vincon è determinato ad affermare la squadra tra i primi dieci team al mondo nel lungo periodo.

Un'altra attrattiva per l'appassionato di motorsport è il cambio di materiale: mentre finora ha guidato per lo più una BMW nella sua carriera di pilota, più recentemente una S1000 RR K67 presso LRP Poland, lui e i suoi futuri compagni di squadra cercheranno di completare il maggior numero possibile di giri nelle gare di durata in sella a una Yamaha. Il 32enne ha già avuto alcune esperienze con la casa giapponese, ma risalgono a qualche tempo fa: ha vinto la Yamaha R6 Dunlop Cup nel 2009 e l'ultima volta ha corso nella classe IDM Superstock su una Yamaha da 600cc nel 2012.

Tuttavia, il modello R1 da 1000cc che Vincon dovrà domare in futuro è una bestia completamente diversa. Il pilota è particolarmente impaziente di notare la differenza con le moto BMW. "La moto Yamaha è un po' più lenta sui rettilinei, ma la velocità in curva è nettamente superiore", è il suo verdetto. Per prendere confidenza con il nuovo materiale, nel nuovo anno ci saranno dei giri di prova, probabilmente al Circuito de Cartagena in Spagna.

"Non vedo l'ora di correre un'intera stagione con i miei nuovi colleghi", afferma il pilota di motorsport, che ha collezionato podi su molte piste con la propria squadra corse nell'IDM fino al 2016, guardando ai compiti da svolgere dopo il giro di boa dell'anno. Il calendario prevede quattro gare, a partire dalla classica 24 ore di Le Mans il 20 aprile. Seguiranno due gare di otto ore a Spa in Belgio (8 giugno) e Suzuka (21 luglio) e il finale al Bol d'Or a Le Castellet il 14 settembre.

Fino ad allora Vincon, che lavora a tempo pieno come ingegnere alla Porsche AG, lavorerà sulla sua condizione fisica. La corsa e l'allenamento della forza fanno parte della sua routine quotidiana tanto quanto le regolari sessioni di nuoto.