Vincon, piloto do EWC, muda para a Motobox Kremer

Dominik Vincon vai mudar de equipa. O jovem de 32 anos de Knittlingen continua apaixonado pelo Campeonato do Mundo de Resistência, mas vai pilotar para uma nova equipa no novo ano. Antes disso, vai ter o vento no seu cabelo.

"Após cinco anos com a equipa polaca LRP Poland, decidi procurar um novo desafio", afirma Dominik Vincon, anunciando uma mudança radical para a próxima época. Embora o jovem de 32 anos de Knittlingen continue envolvido no Campeonato do Mundo de Endurance, Vincon vai competir no Campeonato do Mundo de Endurance pela equipa Motobox Kremer Racing na próxima época. "O contacto surgiu através de um velho conhecido que encontrei por acaso na final do IDM em Hockenheim", relata o entusiasta do desporto automóvel. "Após as primeiras conversas, o contacto intensificou-se e rapidamente tive uma sensação muito boa."

Olhando para o espelho retrovisor, Vincon expressa a sua gratidão: "A minha anterior equipa recebeu-me muito bem, foram anos de grande sucesso", explica o veterano, que terminou entre os dez primeiros na classificação geral do EWC com os seus companheiros de equipa em cada uma das últimas três épocas.

"No entanto, chegou agora a altura de um novo capítulo. Em particular, a perspetiva de poder completar uma época inteira com a nova equipa encorajou-me a fazer a mudança." Para explicar: a anterior equipa de corrida da Vincon sempre se absteve de competir em Suzuka, no Japão, por razões de custos. Mas participar lá é um sonho de longa data do Knittlinger. "Suzuka é uma das mais importantes corridas de motas do mundo", sublinha. A Motobox Kremer terminou recentemente em 11º lugar, atrás da LRP Poland, mas a equipa de corrida está atualmente em processo de profissionalização. Vincon está determinado a colocar a equipa entre as dez melhores equipas do mundo a longo prazo.

Outra atração para o entusiasta dos desportos motorizados é a mudança de material: enquanto que na sua carreira de piloto até à data pilotou maioritariamente uma BMW, mais recentemente uma S1000 RR K67 na LRP Polónia, ele e os seus futuros companheiros de equipa vão tentar completar o maior número de voltas possível nas corridas de resistência ao volante de uma Yamaha. O piloto de 32 anos já teve algumas experiências com o construtor japonês, mas estas datam de há algum tempo: venceu a Taça Dunlop Yamaha R6 em 2009 e correu pela última vez na classe IDM Superstock numa máquina Yamaha de 600cc em 2012.

No entanto, o modelo R1 de 1000cc que Vincon terá de domar no futuro é uma besta completamente diferente. O piloto está particularmente ansioso pela diferença em relação às motos BMW. "A moto Yamaha é um pouco mais lenta nas rectas, mas a velocidade em curva é significativamente maior", é o seu veredito. Para se familiarizar com o novo material, haverá testes no novo ano, provavelmente no Circuito de Cartagena, em Espanha.

"Estou ansioso por fazer uma temporada completa com os meus novos colegas", diz o piloto de automobilismo, que também conquistou pódios em muitas pistas com a sua própria equipa de corridas na IDM até 2016, olhando para as tarefas após a viragem do ano. Estão previstas quatro corridas no calendário, começando tradicionalmente com as 24 horas clássicas de Le Mans, a 20 de abril. Seguem-se duas corridas de oito horas em Spa, na Bélgica (8 de junho) e Suzuka (21 de julho) e a final no Bol d'Or em Le Castellet, a 14 de setembro.

Até lá, Vincon, que trabalha a tempo inteiro como engenheiro na Porsche AG, vai trabalhar na sua condição física. A corrida e o treino de força fazem parte da sua rotina diária, tal como as sessões regulares de natação.