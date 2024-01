Motobox Kremer: Ataque con cuatro pilotos alemanes

El equipo Motobox Kremer separó de mutuo acuerdo a Geoffroy Dehaye y Christian Napoli al final de la temporada pasada. En la búsqueda de un sólido trío de pilotos para la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Resistencia, los responsables, Georg Haas y Manfred Kremer, miraron fuera de la caja. Al final, surgió un cuarteto de pilotos alemanes que debería aportar al equipo un espíritu aún más fuerte y buenos resultados en el futuro. Además de Rubin, Dominik Vincon y Marco fetzt estarán en el R1, con Basti Ubl fichado como cuarto piloto.

Daniel Rubin, piloto de la Yamaha naranja desde 2023, sigue en el equipo y afronta con ilusión su segunda temporada en esta espectacular categoría. "Cuatro pilotos alemanes en un equipo alemán, es genial que haya salido así", dijo Rubin feliz. "Estoy encantado de tener a Dominik y Marco como compañeros de equipo para las carreras. Estoy deseando que empiece la temporada y espero que formemos un buen equipo y progresemos juntos."

Rubin prosigue: "Ahora que conozco los circuitos, tengo muchas ganas de seguir donde lo dejé el año pasado. En general, espero hacer buenas carreras y conseguir una buena posición final para el equipo. Uno o dos puestos más arriba estaría muy bien". En la temporada 2023, Motobox Kremer Racing terminó undécimo en la clasificación general del EWC.

Marco fetzt ya pilotó una Kawasaki en el EWC el año pasado. Su futuro en el campeonato del mundo está asegurado con el cambio al equipo privado alemán. "En primer lugar, me gustaría agradecer al equipo la confianza que han depositado en mí y darme la oportunidad de disputar una temporada completa con ellos. Después de mi primera experiencia en resistencia el año pasado en las 24 Horas de Le Mans, enseguida quedó claro que, con suerte, no sería la última vez para mí", comentó entusiasmado Fetz en una entrevista con Speedweek.com. "Por supuesto, otro gran agradecimiento a mis patrocinadores, que tanto me apoyan, estoy muy agradecido por ello y realmente lo aprecio en estos tiempos".

"Tengo muchas ganas de que empiece la próxima temporada, sobre todo porque somos un equipo totalmente alemán y los cuatro ya nos conocemos bien", dijo Fetz, de 24 años. "Creo que es importante que al principio de la temporada nos familiaricemos con la Yamaha R1 y encontremos la puesta a punto adecuada para nosotros. Sólo podremos decir más después de los primeros tests, pero soy muy positivo. Dani y Domi son dos pilotos que ya tienen mucha más experiencia que yo, al menos en lo que se refiere al EWC. En cualquier caso, estoy deseando que empiecen los primeros entrenamientos y estoy muy motivado para trabajar con el equipo".

También es nuevo en el equipo Dominik Vincon. El alemán no es ajeno al EWC, ya que debutó en el Campeonato del Mundo de Resistencia hace diez años. Recientemente compitió en el equipo LRP Polonia con un BMW. "Estoy muy contento con la situación porque tengo muchas ganas de pilotar la Yamaha R1. La moto tiene mucho potencial, que ya pude reconocer el año pasado cuando pude rodar varios stints detrás de Daniel en la Motobox Yamaha en Le Mans. La dinámica de paso por curva de la moto debe ser gigantesca", subraya el piloto de 32 años.

"Estoy especialmente ilusionado con el espíritu de equipo del Motobox Kremer y con la aventura de Suzuka. Correr allí siempre ha sido un sueño de mi infancia. Somos un equipo fuerte, así que espero poder estar regularmente entre los 10 primeros esta temporada. La experiencia del equipo en el Campeonato del Mundo de Resistencia es gigantesca, así que estoy lleno de ilusión."

"El EWC es un sueño hecho realidad para mí. Estoy impaciente por volver a subirme a la Yamaha y estoy deseando conocer al equipo. Mi objetivo es claramente aprender, afianzarme y echar un vistazo a todo en la EWC. Por supuesto, sería un punto culminante para mí si pudiera ascender y conseguir un lugar en la carrera principal", explicó Bastian Ubl, que correrá en la Pro Superstock Cup 1000 como parte del IDM en 2024 y también corre como suplente para Motobox. "Ante todo, apoyo al equipo con mi papel de cuarto piloto. Todo lo que viene por encima es la guinda del pastel. Ya tengo ganas de que empiece el primer entrenamiento nocturno y estoy ansioso por ver cómo va."

Calendario

18 - 21 abril 2024 24h Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japón)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)