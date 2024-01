Motobox Kremer : attaque avec quatre pilotes allemands

L'équipe Motobox Kremer s'est séparée à l'amiable de Geoffroy Dehaye et Christian Napoli à la fin de la saison dernière. A la recherche d'un trio de pilotes performants pour la saison 2024 du championnat du monde d'endurance, les responsables Georg Haas et Manfred Kremer ont regardé plus loin que le bout de leur nez. Au final, un quatuor de pilotes allemands a vu le jour, qui devrait permettre à l'équipe d'acquérir un esprit encore plus fort et d'obtenir de bons résultats à l'avenir. Aux côtés de Rubin, Dominik Vincon et Marco fetzt seront au guidon de la R1, tandis que Basti Ubl a été engagé comme quatrième pilote.

Daniel Rubin, qui roule sur la Yamaha orange depuis 2023, est resté dans l'équipe et est par conséquent impatient d'entamer sa deuxième saison dans cette catégorie spectaculaire. "Quatre pilotes allemands dans une équipe allemande, c'est bien que les choses se soient passées ainsi", s'est réjoui Rubin. "Je suis ravi que Dominik et Marco soient mes coéquipiers pour les courses. J'ai hâte de commencer la saison et j'espère que nous formerons une bonne équipe et que nous progresserons ensemble".

Rubin poursuit : "Maintenant que je connais les circuits, j'ai vraiment envie de reprendre là où je m'étais arrêté l'année dernière. Dans l'ensemble, j'espère faire de bonnes courses et obtenir un bon classement final pour l'équipe. Une ou deux places de plus, ce serait certainement bien". Lors de la saison 2023, Motobox Kremer Racing a terminé onzième au classement général de l'EWC.

Marco fetzt a déjà participé à l'EWC l'année dernière sur une Kawasaki. En rejoignant l'équipe privée allemande, son avenir dans le championnat du monde est assuré. "Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe pour la confiance qu'elle m'accorde en me donnant la possibilité de disputer une saison complète avec elle. Après ma première expérience en endurance l'année dernière aux 24 Heures du Mans, il a tout de suite été clair que ce n'était pas la dernière fois pour moi, je l'espère", s'est enthousiasmé Fetz lors d'une interview avec Speedweek.com. "Bien sûr, un autre grand merci à mes sponsors qui me soutiennent activement, j'en suis très reconnaissant et j'apprécie beaucoup cela à notre époque".

"Je me réjouis énormément de la saison à venir, surtout parce que nous sommes une équipe entièrement allemande et que nous nous connaissons déjà bien tous les quatre", a déclaré Fetz, 24 ans. "Je pense qu'en début de saison, il est important que nous soyons à l'aise avec la Yamaha R1 et que nous trouvions un réglage qui nous convienne ! On ne pourra en dire plus qu'après les premiers tests, mais je suis très positif. Avec Dani et Domi, nous avons deux pilotes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que moi, du moins en ce qui concerne l'EWC. En tout cas, j'ai hâte que les premiers tests commencent et je suis très motivé pour travailler avec l'équipe !"

Dominik Vincon est également nouveau dans l'équipe. L'Allemand n'est pas inconnu dans l'EWC, puisqu'il a déjà fêté ses débuts dans le championnat du monde d'endurance il y a dix ans. Dernièrement, il était au volant d'une BMW au sein de l'équipe LRP Poland. "Je suis très heureux de la situation, car je suis très impatient de piloter la Yamaha R1. La moto a tellement de potentiel, je l'ai déjà constaté l'année dernière lorsque j'ai pu faire plusieurs relais derrière Daniel au Mans sur la Motobox-Yamaha. La dynamique de la moto en virage doit être gigantesque", a souligné le pilote de 32 ans.

"Je me réjouis tout particulièrement de l'esprit d'équipe qui règne chez Motobox Kremer et de l'aventure à Suzuka. Y courir a toujours été un rêve d'enfant pour moi. En tant qu'équipe, nous sommes bien positionnés, c'est pourquoi j'espère figurer régulièrement dans le top 10 cette saison. L'expérience de l'équipe dans le championnat du monde d'endurance est gigantesque, c'est pourquoi je suis plein d'impatience".

"Avec l'EWC, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Je suis impatient de remonter sur la Yamaha et j'ai hâte de rencontrer l'équipe. Mon objectif est clairement d'apprendre, de prendre pied et d'aller voir ce qui se passe en EWC. Bien sûr, ce serait un grand moment pour moi si je pouvais prendre ma place et obtenir une place pour la course principale", explique Bastian Ubl, qui participera en 2024 à la Pro Superstock Cup 1000 dans le cadre de l'IDM et qui sera également remplaçant chez Motobox. "En premier lieu, je soutiens l'équipe avec ma fonction de quatrième pilote. Tout ce qui vient s'ajouter est la cerise sur le gâteau. J'attends avec impatience le premier entraînement de nuit et je suis curieux de voir comment cela va se passer".

Calendrier

18 - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)