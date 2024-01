Motobox Kremer: attacco con quattro piloti tedeschi

Il Team Motobox Kremer si è separato di comune accordo da Geoffroy Dehaye e Christian Napoli alla fine della scorsa stagione. Nella ricerca di un forte trio di piloti per la stagione 2024 del Campionato mondiale Endurance, i responsabili Georg Haas e Manfred Kremer hanno guardato fuori dagli schemi. Alla fine è emerso un quartetto di piloti tedeschi che dovrebbe portare alla squadra uno spirito ancora più forte e buoni risultati in futuro. Oltre a Rubin, sulla R1 saliranno Dominik Vincon e Marco fetzt, mentre Basti Ubl sarà il quarto pilota.

Daniel Rubin, che guida la Yamaha arancione dal 2023, è rimasto con la squadra e non vede l'ora di disputare la sua seconda stagione in questa spettacolare classe. "Quattro piloti tedeschi in una squadra tedesca, è fantastico che sia andata così", ha dichiarato felice Rubin. "Sono felice di avere Dominik e Marco come compagni di squadra per le gare. Non vedo l'ora che inizi la stagione e spero che insieme formeremo una buona squadra e progrediremo insieme".

Rubin continua: "Ora che conosco le piste, voglio davvero riprendere da dove ho lasciato l'anno scorso. In generale, spero in buone gare e in una buona posizione finale per la squadra. Uno o due posti più in alto sarebbero sicuramente graditi". Nella stagione 2023, il Motobox Kremer Racing ha ottenuto l'undicesimo posto nella classifica generale dell'EWC.

Marco fetzt ha già guidato una Kawasaki nell'EWC lo scorso anno. Il suo futuro nel campionato mondiale è assicurato con il passaggio al team privato tedesco. "Innanzitutto, vorrei ringraziare il team per la fiducia che ha riposto in me e per avermi dato l'opportunità di disputare un'intera stagione con loro. Dopo la mia prima esperienza nell'endurance, l'anno scorso alla 24 Ore di Le Mans, è stato subito chiaro che, si spera, non sarebbe stata l'ultima volta per me", ha dichiarato Fetz in un'intervista a Speedweek.com. "Naturalmente, un altro grande ringraziamento va ai miei sponsor, che mi sostengono così tanto, sono molto grato per questo e lo apprezzo molto di questi tempi".

"Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, soprattutto perché siamo un team interamente tedesco e tutti e quattro ci conosciamo già bene", ha detto il 24enne Fetz. "Penso che all'inizio della stagione sia importante prendere confidenza con la Yamaha R1 e trovare il giusto set-up per noi! Potremo dire di più solo dopo i primi test, ma sono molto positivo. Dani e Domi sono due piloti che hanno già molta più esperienza di me, almeno per quanto riguarda l'EWC. In ogni caso, non vedo l'ora che inizino i primi test e sono molto motivato a lavorare con la squadra!".

Nuovo nel team è anche Dominik Vincon. Il tedesco non è nuovo all'EWC, avendo debuttato nel Campionato Mondiale Endurance dieci anni fa. Recentemente ha corso per il Team LRP Poland con una BMW. "Sono molto contento della situazione perché non vedo l'ora di correre con la Yamaha R1. La moto ha un grande potenziale, che ho potuto riconoscere già l'anno scorso, quando ho potuto correre diversi stint dietro a Daniel sulla Motobox Yamaha a Le Mans. La dinamica in curva della moto deve essere gigantesca", ha sottolineato il 32enne.

"Sono particolarmente impaziente di conoscere lo spirito di squadra della Motobox Kremer e l'avventura di Suzuka. Correre lì è sempre stato un mio sogno d'infanzia. Siamo una squadra forte, quindi spero di ottenere regolarmente le prime 10 posizioni in questa stagione. L'esperienza del team nel Campionato del Mondo Endurance è gigantesca, quindi sono pieno di aspettative".

"L'EWC è un sogno che si realizza per me. Non vedo l'ora di tornare in sella alla Yamaha e non vedo l'ora di conoscere la squadra. Il mio obiettivo è chiaramente quello di imparare, prendere piede e dare un'occhiata all'EWC. Naturalmente, per me sarebbe un'ottima occasione per salire di livello e ottenere un posto nella gara principale", ha spiegato Bastian Ubl, che nel 2024 parteciperà alla Pro Superstock Cup 1000 nell'ambito dell'IDM e correrà anche come sostituto per la Motobox. "Prima di tutto, sostengo la squadra con il mio ruolo di quarto pilota. Tutto ciò che viene dopo è la ciliegina sulla torta. Non vedo l'ora che inizi il primo allenamento notturno e sono impaziente di vedere come andrà".

Calendario degli eventi

18 - 21 aprile 2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)