Motobox Kremer: Ataque com quatro pilotos alemães

A equipa Motobox Kremer separou-se de Geoffroy Dehaye e Christian Napoli por mútuo acordo no final da época passada. Na procura de um trio de pilotos forte para a época do Campeonato do Mundo de Endurance de 2024, os responsáveis, Georg Haas e Manfred Kremer, procuraram um pouco mais além. No final, surgiu um quarteto de pilotos alemães que deverá trazer à equipa um espírito ainda mais forte e bons resultados no futuro. Para além de Rubin, Dominik Vincon e Marco fetzt estarão no R1, com Basti Ubl a assinar como quarto piloto.

Daniel Rubin, que tem pilotado a Yamaha laranja desde 2023, permaneceu na equipa e está, portanto, ansioso pela sua segunda temporada nesta classe espetacular. "Quatro pilotos alemães numa equipa alemã, é ótimo que tenha funcionado desta forma", disse Rubin com satisfação. "Estou muito contente por ter o Dominik e o Marco como meus companheiros de equipa nas corridas. Estou realmente ansioso pela época e espero que formemos uma boa equipa e que possamos progredir juntos."

Rubin continua: "Agora que conheço as pistas, quero realmente continuar onde parei no ano passado. No geral, espero boas corridas e uma posição final forte para a equipa. Um ou dois lugares mais acima seria certamente bom." Na época de 2023, a Motobox Kremer Racing terminou em décimo primeiro lugar na classificação geral do EWC.

Marco fetzt já pilotou uma Kawasaki no EWC no ano passado. O seu futuro no campeonato do mundo está garantido com a mudança para a equipa privada alemã. "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à equipa pela confiança que depositaram em mim e por me darem a oportunidade de disputar uma época completa com eles. Depois da minha primeira experiência de resistência no ano passado nas 24 Horas de Le Mans, ficou imediatamente claro que não seria a última vez para mim", disse Fetz entusiasmado numa entrevista ao Speedweek.com. "Claro, outro grande obrigado aos meus patrocinadores, que me apoiam tanto, estou muito grato por isso e aprecio-o muito nos dias de hoje."

"Estou ansioso pela próxima época, especialmente porque somos uma equipa totalmente alemã e já nos conhecemos bem", disse Fetz, de 24 anos. "Penso que é importante no início da época que nos familiarizemos com a Yamaha R1 e encontremos a afinação certa para nós! Só podemos dizer mais depois dos primeiros testes, mas estou muito otimista. O Dani e o Domi são dois pilotos que já têm muito mais experiência do que eu, pelo menos no que diz respeito ao EWC. Em todo o caso, mal posso esperar pelo início dos primeiros testes e estou muito motivado para trabalhar com a equipa!"

Dominik Vincon também é novo na equipa. O alemão não é estranho ao EWC, tendo-se estreado no Campeonato do Mundo de Endurance há dez anos. Mais recentemente, correu pela Team LRP Poland com um BMW. "Estou muito feliz com a situação porque estou realmente ansioso pela Yamaha R1. A moto tem muito potencial, o que já pude reconhecer no ano passado, quando tive a oportunidade de correr várias vezes atrás do Daniel na Motobox Yamaha em Le Mans. A dinâmica em curva da moto deve ser gigantesca", sublinhou o piloto de 32 anos.

"Estou particularmente ansioso pelo espírito de equipa da Motobox Kremer e pela aventura em Suzuka. Correr lá sempre foi um sonho de infância para mim. Somos uma equipa forte, por isso espero conseguir posições regulares no top 10 esta época. A experiência da equipa no Campeonato do Mundo de Endurance é gigantesca, por isso estou cheio de expetativa."

"O EWC é um sonho tornado realidade para mim. Mal posso esperar para voltar para a Yamaha e estou ansioso por conhecer a equipa. O meu objetivo é claramente aprender, ganhar uma posição e ver tudo no EWC. É claro que seria um ponto alto para mim se conseguisse subir e conseguir um lugar na corrida principal", explicou Bastian Ubl, que vai correr na Pro Superstock Cup 1000 como parte do IDM em 2024 e que também corre como substituto da Motobox. "Antes de mais, apoio a equipa com o meu papel de quarto piloto. Tudo o que vem a seguir é a cereja no topo do bolo. Já estou ansioso pela primeira sessão de treinos noturnos e estou ansioso por ver como corre."

Calendário de eventos

18 - 21 abril 2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)