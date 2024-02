Le Britannique Dan Linfoot renforce Yoshimura SERT Motul

L'équipe française Suzuki Endurance Racing Team, qui a conclu une étroite coopération avec l'équipe japonaise Yoshimura Racing et qui se présente depuis quatre ans sous le nom de Yoshimura SERT Motul, est de loin l'équipe la plus performante de l'histoire du championnat du monde d'endurance moto. Elle a terminé 17 fois la série en tant que championne du monde, la dernière fois en 2021.

La saison dernière, l'équipe habituée au succès, composée des trois Français Sylvain Guintoli, Gregg Black et Etienne Masson, a dû s'incliner devant le YART Yamaha Official EWC Team (Karel Hanika, Marvin Fritz, Niccolò Canepa). Même une victoire au Bol d'Or final n'a rien changé au fait que le titre de champion du monde est revenu pour la deuxième fois à l'Autriche.

Alors que Black, Masson et le Japonais Cocoro Atsumi, qui doit assumer des tâches de développement en plus de son rôle de pilote de réserve, restent à bord, le Britannique Dan Linfoot, qui a su impressionner par ses performances et qui avait attiré l'attention des dirigeants de l'équipe Yoshimura SERT Motul, succède à Guintoli.

"C'est avec plaisir que je présente Dan Linfoot comme nouveau pilote de notre équipe. Il m'a impressionné par sa performance exceptionnelle lors des huit heures de Suzuka. Avec sa grande expérience des courses de 24 heures, il s'intègre parfaitement dans notre équipe", a déclaré Yohei Kato, directeur de l'équipe Yoshimura SERT Motul.

"Notre département technique, dirigé par Yoshimura Japon, travaille dur pour améliorer notre machine de course et offrir aux pilotes un package encore plus rapide, plus puissant et plus confortable cette année. Je pense que les pilotes pourront être encore plus performants que la saison dernière sur la Suzuki GSX-R1000R tunée par Yoshimura".

Calendrier des courses

18. - 21.04.2024 24h du Mans (France)

06. - 08.06.2024 8h de Spa-Francorchamps (Belgique)

18. - 21.07.2024 8h Suzuka (Japon)

12. - 15.09.2024 Bol d'Or (France)