Il britannico Dan Linfoot si unisce a Yoshimura SERT Motul

Il team Yoshimura SERT Motul ha annunciato i suoi quattro piloti per questa stagione. Oltre ai due francesi Gregg Black ed Etienne Masson, il britannico Dan Linfoot sarà al volante della Suzuki GSX-R1000R.

Il team francese Suzuki Endurance Racing, che ha avviato una stretta collaborazione con il team giapponese Yoshimura Racing e da quattro anni opera come Yoshimura SERT Motul, è di gran lunga la squadra di maggior successo nella storia del Campionato Mondiale Motociclistico Endurance. Ha concluso la serie come campione del mondo per 17 volte, l'ultima delle quali nel 2021.

La scorsa stagione, il team di successo con i tre piloti francesi Sylvain Guintoli, Gregg Black ed Etienne Masson è stato battuto dallo YART Yamaha Official EWC Team (Karel Hanika, Marvin Fritz, Niccolò Canepa). Anche una vittoria nella finale del Bol d'Or non ha cambiato il fatto che il titolo di campione del mondo è andato all'Austria per la seconda volta.

Mentre Black, Masson e il giapponese Cocoro Atsumi, che si occuperà di sviluppo oltre al suo ruolo di pilota di riserva, rimarranno a bordo, il britannico Dan Linfoot, che ha impressionato con le sue prestazioni e ha attirato l'attenzione della direzione del team Yoshimura SERT Motul, prenderà il posto di Guintoli.

"È un piacere presentare Dan Linfoot come nuovo pilota della nostra squadra. Mi ha impressionato con la sua eccezionale prestazione alla gara di otto ore di Suzuka. Grazie alla sua vasta esperienza nelle gare di 24 ore, è un pilota perfetto per la nostra squadra", ha dichiarato Yohei Kato, Team Director di Yoshimura SERT Motul.

"Il nostro reparto tecnico, guidato da Yoshimura Japan, sta lavorando duramente per migliorare la nostra macchina da corsa, per offrire ai piloti un pacchetto ancora più veloce, più forte e più confortevole quest'anno. Credo che i piloti saranno in grado di ottenere prestazioni ancora migliori rispetto alla scorsa stagione con la Suzuki GSX-R1000R messa a punto da Yoshimura".

Calendario degli eventi

18 - 21/04/2024 24h di Le Mans (Francia)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Belgio)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Giappone)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (Francia)