O britânico Dan Linfoot junta-se à Yoshimura SERT Motul

por Helmut Ohner - Automatic translation from German

A equipa francesa Suzuki Endurance Racing Team, que estabeleceu uma estreita cooperação com a equipa japonesa Yoshimura Racing e opera como Yoshimura SERT Motul há quatro anos, é de longe a equipa mais bem sucedida na história do Campeonato do Mundo de Resistência de Motociclos. Terminaram a série como campeões mundiais 17 vezes, a última das quais em 2021.

Na última temporada, a equipa de sucesso com os três pilotos franceses Sylvain Guintoli, Gregg Black e Etienne Masson foi derrotada pela YART Yamaha Official EWC Team (Karel Hanika, Marvin Fritz, Niccolò Canepa). Mesmo uma vitória no último Bol d'Or não alterou em nada o facto de o título mundial ter ido para a Áustria pela segunda vez.

Enquanto Black, Masson e o japonês Cocoro Atsumi, que assumirá funções de desenvolvimento para além do seu papel de piloto de reserva, permanecerão a bordo, o britânico Dan Linfoot, que impressionou com o seu desempenho e chamou a atenção da direção da equipa Yoshimura SERT Motul, assumirá o lugar de Guintoli.

"É um prazer apresentar Dan Linfoot como o novo piloto da nossa equipa. Ele impressionou-me com o seu desempenho excecional na corrida de oito horas em Suzuka. Com a sua vasta experiência em corridas de 24 horas, é a escolha perfeita para a nossa equipa", disse Yohei Kato, Diretor de Equipa da Yoshimura SERT Motul.

"O nosso departamento técnico, liderado pela Yoshimura Japão, está a trabalhar arduamente para melhorar a nossa máquina de corrida para proporcionar aos pilotos um conjunto ainda mais rápido, mais forte e mais confortável este ano. Acredito que os pilotos serão capazes de ter um desempenho ainda melhor do que na época passada com a Suzuki GSX-R1000R afinada pela Yoshimura."

Calendário de eventos

18 - 21/04/2024 24h Le Mans (França)

06 - 08/06/2024 8h Spa-Francorchamps (Bélgica)

18 - 21/07/2024 8h Suzuka (Japão)

12 - 15/09/2024 Bol d'Or (França)