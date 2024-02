La Ducati partecipa alla 8h di Suzuka con Yukio Kagayama

Il cavallo di battaglia della Superbike giapponese Yukio Kagayama è passato in modo spettacolare alla Ducati con il suo team e parteciperà anche alla classica di Suzuka con la sua squadra.

Dopo l'ingresso nel motocross con l'eroe nazionale Antonio Cairoli, la Ducati ha messo a segno il suo prossimo colpo. In futuro, gli italiani equipaggeranno la squadra di Yukio Kagayama (49) nel campionato giapponese con moto Panigale di classe. Kagayama è stato parte integrante del paddock del Campionato Mondiale Superbike per molti anni, vi ha corso fino al 2009, si è ritirato due anni fa e ha costruito una propria struttura di squadra in Giappone con la Suzuki.

La squadra è stata presentata in pompa magna giovedì, presso l'ambasciata italiana a Tokyo. Il progetto di Kagayama dovrebbe portare alla Panigale un'ampia attenzione in Giappone e, idealmente, anche un successo. Ryo Mizuno (25), l'ultimo sotto contratto con Honda, sarà il pilota del campionato giapponese. Mizuno ha vinto due titoli All-Japan in undici anni con la Honda.

L'ex pilota Alstare Suzuki Kagayama è stato recentemente a Jerez de la Frontera con Mizuno e parte della sua squadra, dove i piloti giapponesi hanno assistito alle attività del team Ducati nell'ambito dei test del Campionato Mondiale Superbike. Non sono mancate le indicazioni utili per gli ospiti asiatici.

Anche Paolo Ciabatti, da cui è stato registrato un messaggio a Tokyo giovedì, non vedeva l'ora di riunirsi con l'ex protagonista del Campionato Mondiale Superbike Kagayama in Italia. Kagayama era uno dei beniamini del pubblico e probabilmente è stato l'ultimo pilota ad essere stato visto fumare sigarette nel paddock nel recente passato. La classica di endurance di Suzuka si svolge dal 19 al 21 luglio.