A Ducati compete nas 8h de Suzuka com Yukio Kagayama

O cavalo de batalha japonês das Superbike, Yukio Kagayama, fez uma mudança espetacular para a Ducati com a sua equipa e também vai disputar a clássica de resistência de Suzuka com a sua equipa.

Depois de ter entrado no motocross com o herói nacional Antonio Cairoli, a Ducati conseguiu o seu próximo golpe. No futuro, os italianos vão equipar a equipa de Yukio Kagayama (49) no campeonato japonês com motos Panigale de classe. Kagayama foi parte integrante do paddock do Campeonato do Mundo de Superbike durante muitos anos, correu até 2009, retirou-se há dois anos e construiu a sua própria estrutura de equipa no Japão com a Suzuki.

A equipa foi apresentada com grande pompa na quinta-feira - o evento teve lugar na embaixada italiana em Tóquio. O projeto de Kagayama deverá atrair as atenções para a Panigale no Japão e, idealmente, o sucesso também deverá ser alcançado. Ryo Mizuno (25), que esteve sob contrato com a Honda, será o piloto no campeonato japonês. Mizuno ganhou dois títulos de Campeão do Japão em onze anos pela Honda.

O antigo piloto da Alstare Suzuki, Kagayama, também esteve recentemente em Jerez de la Frontera com Mizuno e parte da sua equipa, onde os pilotos japoneses assistiram às actividades da equipa de trabalho da Ducati no âmbito dos testes do Campeonato do Mundo de Superbike. Houve também muitas instruções úteis para os convidados da Ásia.

Paolo Ciabatti, de quem foi gravada uma mensagem em Tóquio na quinta-feira, também estava ansioso pelo reencontro com o antigo protagonista do Campeonato do Mundo de Superbike, Kagayama, em Itália. Kagayama era um dos favoritos do público e foi provavelmente o último piloto a ser visto a fumar cigarros no paddock num passado recente. O clássico de resistência de Suzuka tem lugar de 19 a 21 de julho.