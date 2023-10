Beta RR Racing : Double allumage pour deux temps

Le lancement du nouveau millésime d'enduro de Beta n'aurait presque pas pu mieux se passer : Lors de la dernière édition du Championnat du monde d'enduro à Santiago Do Cacem au Portugal, Steve Holcombe a remporté le titre de champion du monde de la classe E2 et du classement général EnduroGP sur une Beta RR Racing 2T 300. Pour couronner le tout, Beta a également remporté le championnat du monde des constructeurs.

Pour le millésime 2024, Beta renouvelle sa gamme d'enduro haut de gamme appelée RR Racing, à l'exception des modèles de 125 et 200 cm3, avec un nouveau châssis. Le support de la tête de direction présente désormais une section plus élevée (+1 cm) et doit permettre d'augmenter la rigidité, la résistance à la torsion et à la flexion latérale. En conduite, cela devrait se traduire par une meilleure précision lors de l'entrée en virage, ainsi qu'une meilleure stabilité en virage et un meilleur feedback.

Le nouveau châssis déjà utilisé par l'équipe d'usine entraîne toute une série d'adaptations au niveau des supports et des fixations du moteur. De plus, les fixations des repose-pieds sont plus étroites dans leur partie inférieure qu'auparavant afin d'augmenter la garde au sol dans les ornières profondes. La série RR Racing est équipée de repose-pieds Ergal avec des goupilles en acier. La fixation de la pompe de frein a été revue pour la nouvelle pompe de frein Nissin, qui se caractérise par une puissance de freinage plus élevée, associée à un meilleur dosage. Les éléments de suspension Kayaba sont conservés.

Le contrôle de traction, introduit en 2023, est maintenu. Une nouvelle unité de commande à deux boutons et deux voyants séparés, placée entre la tête de direction et le réservoir, comprend le contrôle de traction et la gestion de la cartographie.

Le moteur de la Beta RR Racing 2T de 250 et 300 cm3 reçoit une nouvelle culasse avec deux bougies d'allumage pour une sortie de puissance plus linéaire et une puissance de pointe accrue. Les deux bougies sont gérées par un système électronique qui les commande indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, si l'une des deux bougies venait à griller, le moteur resterait tout de même fonctionnel, même s'il n'est plus aussi efficace. Il est tout de même possible de terminer la course ou le tour.

Beta croit au potentiel des jeunes enduristes et le souligne avec un moteur révisé de la RR Racing 2T 125. Un tout nouveau cylindre - canaux et distribution modifiés - et un nouveau système de commande des soupapes d'échappement devraient rendre le moteur plus réactif, plus puissant et plus vigoureux, et globalement plus explosif. Le nouveau moteur 125 a désormais plus de puissance à haut régime sans perdre de couple à bas régime.

Les motos d'enduro à quatre temps de la gamme RR Racing de Beta sont disponibles dans les cylindrées 350, 390, 430 et 480 cm3, les deux temps en 125, 200, 250 et 300.