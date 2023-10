Beta RR Racing: doppia accensione per due tempi

Non poteva andare meglio per il lancio del nuovo anno Enduro di Beta: All'ultimo evento del Campionato Mondiale Enduro a Santiago Do Cacem in Portogallo, Steve Holcombe in sella a una Beta RR Racing 2T 300 si è aggiudicato il titolo mondiale nella classe E2 e anche la classifica generale EnduroGP, mentre il pilota ufficiale Beta Brad Freeman è stato celebrato come campione mondiale E3 nella stessa sede. Per buona misura, Beta si è aggiudicata anche il Campionato del Mondo Costruttori.

Per l'annata 2024, Beta rinnova la serie enduro top di gamma denominata RR Racing con un nuovo telaio, ad eccezione dei modelli 125 e 200 cc. Il supporto del cannotto di sterzo ha ora una sezione maggiore (+1 cm) ed è destinato ad aumentare la rigidità, la resistenza alla torsione e alla flessione laterale. Nella guida, questo si nota con una migliore precisione in entrata di curva, oltre che con una migliore stabilità e feedback in curva.

Il nuovo telaio già utilizzato dal team ufficiale comporta tutta una serie di aggiustamenti alle staffe e ai supporti del motore. Inoltre, i supporti delle pedane sono più stretti nella parte inferiore rispetto a prima per aumentare la distanza dal suolo nei solchi profondi. Sulla serie RR Racing sono montate pedane in Ergal con perni in acciaio. Il montaggio della pompa dei freni è stato rivisto per la nuova pompa dei freni Nissin, che presenta una maggiore potenza frenante unita a un migliore dosaggio. Gli elementi delle sospensioni di Kayaba sono stati mantenuti.

Il sistema di controllo della trazione, introdotto nel 2023, è stato mantenuto. Una nuova unità di commutazione con due pulsanti e due indicatori LED separati, alloggiata tra la testa dello sterzo e il serbatoio, incorpora il controllo della trazione e la gestione delle mappe.

Il motore Beta RR Racing 2T da 250 e 300 cc riceve una nuova testa cilindri con due candele per un'erogazione più lineare e una maggiore potenza di picco. Le due candele sono controllate da un sistema elettronico che le gestisce in modo indipendente. Pertanto, se una delle due candele dovesse saltare, il motore continuerebbe a funzionare, anche se non con la stessa efficienza. Ma è comunque possibile portare a termine la gara o il tour.

Beta crede nel potenziale dei giovani piloti di enduro e lo sottolinea con un motore rivisto per la RR Racing 2T 125. Un cilindro completamente nuovo - sono stati cambiati i condotti e la distribuzione - e un nuovo sistema di controllo dello scarico delle valvole sono destinati a rendere il motore più reattivo, più potente e più performante, oltre che complessivamente più esplosivo. Il nuovo motore da 125 cc ha ora più potenza agli alti regimi senza sacrificare la coppia ai bassi regimi.

Le enduro a quattro tempi della serie RR Racing di Beta sono disponibili nelle cilindrate di 350, 390, 430 e 480 cc, mentre le due tempi sono disponibili come 125, 200, 250 e 300.