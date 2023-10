Beta RR Racing: Ignição dupla para motores a dois tempos

Com um novo chassis, a Beta está a melhorar a sua classe de enduro de topo com o afixo "Racing". Outras actualizações incluem a dupla ignição nas grandes motos de dois tempos e um novo cilindro de 125cc.

Quase não poderia ter sido melhor para o lançamento do novo ano de Enduro da Beta: No último evento do Campeonato do Mundo de Enduro em Santiago do Cacém, em Portugal, Steve Holcombe numa Beta RR Racing 2T 300 garantiu o título de campeão do mundo na classe E2 e também a classificação geral do EnduroGP, enquanto o piloto de fábrica da Beta, Brad Freeman, foi celebrado como campeão do mundo E3 no mesmo local. Para além disso, a Beta também ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores.

Para a colheita de 2024, a Beta renova a sua série de enduro topo de gama denominada RR Racing com um novo chassis, com exceção dos modelos de 125 e 200 cc. O suporte da cabeça de direção tem agora uma secção transversal mais elevada (+1 cm) e destina-se a aumentar a rigidez, a resistência à torção e à flexão lateral. Em termos de condução, isto é notado com uma melhor precisão ao entrar na curva, bem como uma melhor estabilidade em curva e feedback.

O novo chassis já utilizado pela equipa de fábrica implica uma série de ajustes nos suportes e nos apoios do motor. Além disso, os apoios dos pés são mais estreitos na parte inferior do que anteriormente para aumentar a distância ao solo em sulcos profundos. Montados na série RR Racing estão os pés Ergal com pinos de aço. A montagem da bomba de travões foi revista para a nova bomba de travões Nissin, que apresenta uma maior potência de travagem aliada a uma melhor dosagem. Os elementos de suspensão da Kayaba são mantidos.

O sistema de controlo da tração, introduzido em 2023, é mantido. Uma nova unidade de comutação com dois botões e dois indicadores LED separados, alojada entre a cabeça de direção e o depósito, incorpora o controlo de tração e a gestão de mapas.

O motor Beta RR Racing 2T de 250 e 300 cc recebe uma nova cabeça de cilindro com duas velas de ignição para um fornecimento de potência mais linear e mais potência de pico. As duas velas de ignição são controladas por um sistema eletrónico que as controla de forma independente. Assim, se uma das duas velas de ignição se fundir, o motor continuará a funcionar, embora não com a mesma eficiência. Mas ainda é possível terminar a corrida ou o passeio.

A Beta acredita no potencial dos jovens pilotos de enduro e sublinha-o com um motor revisto para a RR Racing 2T 125. Um cilindro completamente novo - condutas e temporização alteradas - e um novo sistema de válvulas de controlo de escape destinam-se a tornar o motor mais reativo, mais potente e mais potente, bem como mais explosivo em geral. O novo motor de 125cc tem agora mais potência a altas rotações sem sacrificar o binário a baixa rotação.

As enduros a quatro tempos da série RR Racing da Beta estão disponíveis em cilindradas de 350, 390, 430 e 480 cc, enquanto as de dois tempos estão disponíveis em 125s, 200s, 250s e 300s.