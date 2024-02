Motorex Dirt Mania : Entraînement d'enduro avec Lettenbichler

Les 13 et 14 avril 2024, les enduristes pourront élargir leurs compétences lors de stages de conduite d'une journée avec Manuel Lettenbichler, Adrian Guggemos, Davide von Zitzewitz, Eddi Hübner et Vanessa Danz.

Ces noms se lisent comme la liste de départ d'une course d'enduro de haut niveau, mais il s'agit en fait de l'équipe d'entraîneurs de Motorex Dirt Mania, composée de six personnes. La sixième édition du camp d'entraînement autour du champion du monde d'enduro dur Manuel Lettenbichler aura lieu en 2024. Le Motorex Dirt Mania se déroulera à nouveau les 13 et 14 avril 2024, soit deux semaines après Pâques, au MCC Rhörnbach-Reisersberg.

Le terrain polyvalent se situe un peu au nord de Passau, au carrefour de l'Allemagne, de l'Autriche et de la République tchèque, et offre d'excellentes possibilités pour l'entraînement à l'enduro, au motocross et au trial. Lors des deux stages d'une journée chacun, les participants sont coachés individuellement en petits groupes, répartis selon leur niveau de conduite, sur différents points essentiels.

La particularité de la Motorex Dirt Mania : chaque participant peaufine ses propres compétences pendant toute la journée, en alternance avec les cinq coachs. L'équipe d'entraîneurs est dirigée par le champion du monde d'enduro dur et pilote d'usine KTM Manuel Lettenbichler, qui est bien plus qu'un spécialiste de l'enduro dur. Il sera notamment responsable des sections d'entraînement technique en tout-terrain.

Les multiples champions allemands d'enduro Davide von Zitzewitz et Eddi Hübner ont les conseils adéquats pour rouler vraiment vite. Avec Vanessa Danz, c'est une dame rapide avec des succès en motocross et en enduro qui sera au départ. En tant qu'entraîneuse certifiée, elle apportera son regard très personnel sur les différentes sections d'entraînement. En 2023, elle a pu remporter la coupe féminine d'enduro. Le dimanche, Adrian Guggemos, spécialiste du trial freestyle, sera à nouveau présent en tant qu'entraîneur pour donner aux participants des conseils et des astuces pour les sections délicates.

GASGAS met à la disposition des participants du Motorex Dirt Mania des motos de trial des séries de modèles TXT Racing et TXT GP pour les sections d'entraînement au trial. Il est plus facile d'apprendre certaines techniques de conduite sur une moto de trial et de les transférer ensuite sur l'enduro.

Les frais de participation s'élèvent à 169 euros pour une journée. Ils comprennent l'utilisation de la piste, les coachings, un déjeuner chaud de qualité, des boissons non alcoolisées, des snacks ainsi qu'un cadeau de bienvenue. Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans et la moto doit être conforme aux normes sonores en vigueur pour une course d'enduro. Inscription par e-mail à wolter@atze.tv avec pour objet "Motorex Dirt Mania" et le formulaire d'inscription dûment rempli. Le nombre de places est limité