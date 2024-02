Motorex Dirt Mania: allenamento Enduro con Lettenbichler

Questi nomi sembrano la lista di partenza di una gara di Enduro di alto livello, ma in realtà sono i sei allenatori del Motorex Dirt Mania. La sesta edizione del campo di allenamento incentrato sul campione del mondo di hard enduro Manuel Lettenbichler si svolgerà anche nel 2024. Il Motorex Dirt Mania si terrà ancora una volta all'MCC Rhörnbach-Reisersberg il 13 e 14 aprile 2024, due settimane dopo Pasqua.

Il terreno vario si trova a nord di Passau, nel triangolo di confine tra Germania, Austria e Repubblica Ceca, e offre eccellenti opportunità di allenamento per l'enduro, il motocross e il trial. Durante i due corsi di un giorno, i partecipanti sono divisi in piccoli gruppi in base al loro livello di guida e vengono istruiti individualmente su vari argomenti.

La particolarità di Motorex Dirt Mania è che ogni partecipante, a turno, affina le proprie capacità con tutti e cinque gli allenatori durante la giornata. Il team di coach è guidato dal Campione del Mondo di Hard Enduro e pilota ufficiale KTM Manuel Lettenbichler, che è molto più di un semplice specialista di Hard Enduro. Tra le altre cose, sarà responsabile delle sezioni di allenamento tecnico off-road.

I pluricampioni tedeschi di Enduro Davide von Zitzewitz e Eddi Hübner saranno a disposizione con i consigli giusti per una guida davvero veloce. Vanessa Danz, una donna veloce con successi nel motocross e nell'enduro, sarà al via e, in qualità di istruttrice certificata, porterà la sua prospettiva unica nelle varie sezioni di allenamento. Ha vinto la Enduro Women's Cup nel 2023. Lo specialista del trial freestyle Adrian Guggemos sarà ancora una volta a disposizione come istruttore domenica per dare ai partecipanti suggerimenti e trucchi per le sezioni più difficili.

GASGAS fornirà ai partecipanti di Motorex Dirt Mania moto da trial delle serie TXT Racing e TXT GP per le sezioni di allenamento di trial. Alcune tecniche di guida sono più facili da apprendere sulle moto da trial per poi trasferirle all'enduro.

La quota di partecipazione per una giornata è di 169 euro. La quota comprende l'uso della pista, le sessioni di coaching, un pranzo caldo di alta qualità, bevande analcoliche, snack e un regalo di benvenuto. I partecipanti devono avere almeno 18 anni e la moto deve essere conforme alle norme acustiche vigenti per una gara di enduro. Iscrizioni via e-mail a wolter@atze.tv con oggetto "Motorex Dirt Mania" e il modulo di iscrizione compilato. Il numero di posti è limitato