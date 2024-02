Motorex Dirt Mania: Treino de Enduro com Lettenbichler

Nos dias 13 e 14 de abril de 2024, os pilotos de enduro podem melhorar as suas capacidades em sessões de treino de um dia com Manuel Lettenbichler, Adrian Guggemos, Davide von Zitzewitz, Eddi Hübner e Vanessa Danz.

Estes nomes parecem a lista de partida de uma corrida de Enduro de topo, mas na verdade são a equipa de seis treinadores do Motorex Dirt Mania. A sexta edição do campo de treino centrado no Campeão do Mundo de Hard Enduro, Manuel Lettenbichler, também terá lugar em 2024. O Motorex Dirt Mania terá novamente lugar no MCC Rhörnbach-Reisersberg a 13 e 14 de abril de 2024, duas semanas após a Páscoa.

O terreno variado situa-se a norte de Passau, no triângulo fronteiriço entre a Alemanha, a Áustria e a República Checa, e oferece excelentes oportunidades para o treino de enduro, motocross e trial. Durante os dois cursos de um dia, os participantes são divididos em pequenos grupos de acordo com o seu nível de pilotagem e são treinados individualmente em vários tópicos.

O aspeto especial do Motorex Dirt Mania é o facto de cada participante ter a oportunidade de aperfeiçoar as suas capacidades com os cinco treinadores ao longo do dia. A equipa de treinadores é liderada pelo Campeão do Mundo de Hard Enduro e piloto de fábrica da KTM, Manuel Lettenbichler, que é muito mais do que um especialista em Hard Enduro. Entre outras coisas, ele será responsável pelas secções de treino técnico de todo-o-terreno.

Os múltiplos campeões alemães de Enduro Davide von Zitzewitz e Eddi Hübner estarão presentes com as dicas certas para uma condução realmente rápida. Vanessa Danz, uma mulher rápida com sucessos no motocross e no enduro, estará no início e, como treinadora certificada, trará a sua perspetiva única às várias secções de treino. Ela venceu a Taça Feminina de Enduro em 2023. O especialista em Freestyle trial Adrian Guggemos estará mais uma vez presente como treinador no domingo para dar aos participantes dicas e truques para secções complicadas.

A GASGAS fornecerá aos participantes do Motorex Dirt Mania motos de trial da série de modelos TXT Racing e TXT GP para as secções de treino de trial. Algumas técnicas de condução são mais fáceis de aprender na mota de trial e depois transferidas para o enduro.

A taxa de participação para um dia é de 169 euros. Este valor inclui a utilização da pista, as sessões de treino, um almoço quente de alta qualidade, bebidas sem álcool, snacks e um presente de boas-vindas. Os participantes devem ter pelo menos 18 anos de idade e a mota deve cumprir as normas de ruído aplicáveis a uma corrida de enduro. Inscrição por correio eletrónico para wolter@atze.tv com o assunto "Motorex Dirt Mania" e o formulário de inscrição preenchido. O número de lugares é limitado