Østberg remporte la finale des championnats d'Europe en Hongrie

Mads Østberg a remporté la dernière course du Championnat d'Europe des rallyes de la saison, le Rallye de Hongrie. Après douze épreuves sur asphalte, il a devancé de 12,8 secondes le local Ferenc Vincze et de 1:26,2 minutes le Letton Martins Sesks, tous deux au volant de la Škoda Fabia Rally2. Sesks a ainsi consolidé sa deuxième place au classement ERC derrière le pilote néo-zélandais de Hyundai Hayden Paddon, qui n'a pas pris le départ en Hongrie parce qu'il était déjà le premier champion d'Europe non-européen. Le favori local Miklós Csomós, longtemps en tête, a été éliminé sans dommage corporel après un accident de la Škoda Fabia.

L'avance de Csomós était de 15,1 secondes avant l'ES11, l'avant-dernière épreuve du week-end. Mais au moment de prendre un virage à gauche moyennement rapide, Csomós avait trop de vitesse, il est sorti de la piste et a percuté les arbres. Son rêve de remporter sa première victoire en ERC s'est envolé sur le champ.

Cela a permis à Østberg, qui avait remporté le Rallye de Hongrie pour la dernière fois en 2021, de s'emparer de la première place, qu'il a dûment transformée en sa première victoire ERC de l'année et seulement la deuxième de sa carrière.

"Honnêtement, c'est vraiment étonnant, ça a été une saison vraiment difficile", a déclaré Østberg. "Nous avons tellement apprécié le rallye, la voiture a bien fonctionné et même dans les conditions difficiles, nous n'avons pas eu de gros problèmes. Je suis très heureux de notre rallye, mais en même temps très triste pour Miklos. Nous avons essayé de lui mettre la pression tout le week-end, mais malheureusement, il est sorti de la route".

Vincze a sauvé l'honneur hongrois en terminant deuxième. Sesks était plus d'une minute derrière dans sa Fabia RS Rally2 plus jeune. Il s'est battu pour maintenir un rythme absolu, mais a évité le drame qui est arrivé à d'autres et a décroché son quatrième podium de l'année. Yoann Bonato (VW Polo GTi R5) s'est remis d'un moment de hors-piste samedi et a terminé quatrième, devant les deux pilotes Škoda Frigyes Turán et Erik Cais, qui aurait probablement pu s'emparer de la troisième place s'il n'avait pas été victime d'une crevaison dans l'ES10, puis d'une autre à la Powerstage.

Le champion en titre détrôné, Efrén Llarena, a terminé sa dernière manifestation en tant que champion ERC à la dixième place au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 et a perdu trois minutes à cause d'une crevaison au SS3.

Norbert Maior a été sacré champion junior ERC et a battu Roberto Daprà sur sa Peugeot 208 Rally4 avec seulement 7,1 secondes d'avance. L'Allemand Timo Schulz, qui avait brillé aux Tchèques en remportant sa première victoire au volant de la Corsa Rally4 de l'ADAC Opel Rally Junior Team, a terminé sa saison à une décevante septième place dans la catégorie.

Le local Norbert Michelisz, champion du monde de voitures de tourisme 2019, s'est montré satisfait en terminant 13e (+ 7:04,9) pour son premier rallye international au volant de sa Hyundai i20 Rally2. "Super ! Nous avons atteint l'objectif. C'était un super week-end et je suis très content de ma performance", a déclaré Michelisz.

Classement final après 12 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Östberg/Barth (N/S), Citroën 1:37:40,2 2 Vincze/Percze (H), Škoda + 12,8 3 Seske/Francis (LV), Škoda + 1:26,2 4 Bonato/Boulloud (F), Citroën + 1:46,0 5 Turan/Farnadi (H), VW Polo + 2:06,1 6 Cais/Barcigal (CZ/SLK), Škoda + 3:06,8 7 Memet/Memet (H), Hyundai + 3:30,1 8 Laszlo/Berendi (H), Škoda + 4:44,5 9 Franceschi/Manzo (F), Škoda + 5:39,0 10 LLarena/Fernandez (E), Škoda + 5:40,2

Statut ERC