Østberg vince la finale del Campionato europeo in Ungheria

Mads Østberg ha vinto l'ultima prova stagionale del Campionato Europeo Rally, il Rally d'Ungheria. Dopo dodici tappe su asfalto, ha preceduto di 12,8 secondi il locale Ferenc Vincze e di 1:26,2 minuti il lettone Martins Sesks, entrambi su Škoda Fabia Rally2. Sesks ha così consolidato la sua seconda posizione nella classifica ERC dietro al pilota neozelandese della Hyundai Hayden Paddon, che non ha gareggiato in Ungheria perché già confermato come primo campione europeo non europeo. Il beniamino locale Miklós Csomós, che è stato a lungo in testa, si è ritirato senza riportare danni personali dopo un incidente con la sua Škoda Fabia.

Il vantaggio di Csomós prima della SS11, la penultima tappa del weekend, era di 15,1 secondi. Ma in una curva a sinistra medio-veloce, Csomós aveva troppa velocità, è uscito di pista e si è schiantato contro gli alberi. Il sogno di una prima vittoria nell'ERC è finito in quel momento.

Østberg, che aveva vinto l'ultima volta il Rally d'Ungheria nel 2021, ha conquistato il primo posto, che ha poi convertito nella sua prima vittoria ERC dell'anno e solo la seconda della sua carriera.

"Onestamente è davvero incredibile, è stata una stagione molto dura", ha detto Østberg. "Ci siamo divertiti molto, la macchina ha funzionato bene e anche nelle condizioni difficili non abbiamo avuto grossi problemi. Sono molto contento del nostro rally, ma allo stesso tempo sono molto dispiaciuto per Miklos. Abbiamo cercato di metterlo sotto pressione per tutto il weekend, ma purtroppo è uscito di strada".

Vincze ha salvato gli onori ungheresi con il secondo posto. Sesks era più indietro di oltre un minuto con la sua giovane Fabia RS Rally2. Ha lottato per il ritmo assoluto ma ha evitato i drammi che hanno colpito gli altri, conquistando il suo quarto podio dell'anno. Yoann Bonato (VW Polo GTi R5) si è ripreso da un momento di difficoltà in fuoristrada sabato per concludere al quarto posto, davanti ai due piloti Škoda Frigyes Turán ed Erik Cais, che probabilmente si sarebbe assicurato il terzo posto se non avesse subito una foratura sulla SS10 e poi un'altra foratura nella power stage.

Il campione in carica detronizzato Efrén Llarena ha concluso il suo ultimo evento da campione ERC al decimo posto con la Škoda Fabia RS Rally2, perdendo tre minuti a causa di una foratura nella SS3.

Norbert Maior è diventato Campione ERC Junior, battendo Roberto Daprà con la sua Peugeot 208 Rally4 per soli 7,1 secondi. Il tedesco Timo Schulz, che aveva ancora brillato in Repubblica Ceca con la sua prima vittoria sulla Corsa Rally4 dell'ADAC Opel Rally Junior Team, ha concluso la sua stagione con un settimo posto di categoria piuttosto deludente.

Soddisfatto il locale Norbert Michelisz, Campione del Mondo Turismo 2019, che ha concluso al 13° posto (+ 7:04,9) il suo primo rally internazionale con la Hyundai i20 Rally2. "Super! Abbiamo raggiunto il traguardo. È stato un grande weekend e sono molto contento della mia prestazione", ha dichiarato Michelisz.

Classifica finale dopo 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Östberg/Barth (N/S), Citroën 1:37:40,2 2 Vincze/Percze (H), Škoda + 12,8 3 Seske/Francis (LV), Škoda + 1:26,2 4 Bonato/Boulloud (F), Citroën + 1:46,0 5 Turan/Farnadi (H), VW Polo + 2:06,1 6 Cais/Barcigal (CZ/SLK), Škoda + 3:06,8 7 Memet/Memet (H), Hyundai + 3:30,1 8 Laszlo/Berendi (H), Škoda + 4:44,5 9 Franceschi/Manzo (F), Škoda + 5:39,0 10 LLarena/Fernandez (E), Škoda + 5:40,2

Classifica ERC