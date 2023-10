Østberg vence a final do Campeonato da Europa na Hungria

O norueguês Mads Østberg, ex-campeão do WRC2, repetiu a sua vitória de 2021 no Rali da Hungria, final do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), com o Citroën C3 Rally2.

Mads Østberg venceu a última ronda da temporada do Campeonato da Europa de Ralis, o Rali da Hungria. Após doze etapas de asfalto, ele tinha 12,8 segundos de vantagem sobre o local Ferenc Vincze e 1:26,2 minutos sobre o letão Martins Sesks, ambos no Škoda Fabia Rally2. Sesks consolidou assim a sua segunda posição na tabela do ERC, atrás do piloto neozelandês da Hyundai, Hayden Paddon, que não competiu na Hungria por já ter sido confirmado como o primeiro campeão europeu não europeu. O favorito local Miklós Csomós, que liderava há muito tempo, retirou-se sem ferimentos pessoais após um acidente com o seu Škoda Fabia.

A vantagem de Csomós antes da SS11, a penúltima etapa do fim de semana, era de 15,1 segundos. Mas ao passar por uma curva à esquerda de velocidade média, Csomós tinha demasiada velocidade, saiu da pista e embateu contra as árvores. O sonho de uma primeira vitória no ERC acabou ali mesmo.

Isso colocou Østberg, que venceu pela última vez o Rally da Hungria em 2021, no primeiro lugar, que ele devidamente converteu em sua primeira vitória no ERC do ano e apenas a segunda de sua carreira.

"Honestamente, é realmente incrível, tem sido uma temporada muito difícil", disse Østberg. "Gostámos muito do rali, o carro funcionou bem e mesmo nas condições difíceis não tivemos grandes problemas. Estou muito contente com o nosso rali, mas ao mesmo tempo estou muito triste pelo Miklos. Tentámos pressioná-lo durante todo o fim de semana, mas infelizmente ele saiu da estrada."

Vincze salvou as honras húngaras com o segundo lugar. Sesks ficou mais de um minuto atrás no seu Fabia RS Rally2 mais novo. Lutou por um ritmo absoluto, mas evitou o drama que se abateu sobre os outros, conquistando o seu quarto pódio do ano. Yoann Bonato (VW Polo GTi R5) recuperou de um momento fora de estrada no sábado para terminar em quarto lugar, à frente de dois pilotos da Škoda, Frigyes Turán e Erik Cais, que provavelmente teria garantido o terceiro lugar se não tivesse sofrido um furo na SS10 e depois outro furo na power stage.

Efrén Llarena, o atual campeão destronado, terminou a sua última prova como campeão do ERC em décimo lugar no Škoda Fabia RS Rally2, perdendo três minutos devido a um furo na PE3.

Norbert Maior tornou-se Campeão ERC Júnior, derrotando Roberto Daprà no seu Peugeot 208 Rally4 por apenas 7,1 segundos. O alemão Timo Schulz, que ainda brilhou na República Checa com a sua primeira vitória no Corsa Rally4 da ADAC Opel Rally Junior Team, terminou a sua época com um dececionante sétimo lugar na categoria.

Satisfeito estava o local Norbert Michelisz, o Campeão Mundial de Carros de Turismo de 2019, que terminou em 13º lugar (+ 7:04,9) no seu primeiro rali internacional no Hyundai i20 Rally2. "Super! Chegámos à meta. Foi um fim de semana fantástico e estou muito satisfeito com o meu desempenho", afirmou Michelisz.

Classificação final após 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Östberg/Barth (N/S), Citroën 1:37:40,2 2 Vincze/Percze (H), Škoda + 12,8 3 Seske/Francis (LV), Škoda + 1:26,2 4 Bonato/Boulloud (F), Citroën + 1:46,0 5 Turan/Farnadi (H), VW Polo + 2:06,1 6 Cais/Barcigal (CZ/SLK), Škoda + 3:06,8 7 Memet/Memet (H), Hyundai + 3:30,1 8 Laszlo/Berendi (H), Škoda + 4:44,5 9 Franceschi/Manzo (F), Škoda + 5:39,0 10 LLarena/Fernandez (E), Škoda + 5:40,2

