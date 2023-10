Rallye-Junior Schulz : une performance forte malgré la malchance

Timo Schulz, junior Opel, termine la saison JERC à la quatrième place du classement général. La saison du Championnat d'Europe des Rallyes Junior 2023 s'est achevée avec beaucoup de lumière, mais aussi un peu d'ombre pour l'ADAC Opel Rally Junior Team. Timo Schulz (24 ans, Siersburg) et son copilote Michael Wenzel (47 ans, Mehlingen) se sont mêlés à la lutte pour le podium dès le début du Rallye de Hongrie au volant de l'Opel Corsa Rally4 engagée par Stohl Racing, mais ils n'ont pas été récompensés pour leur bonne vitesse.

Troisième au classement JERC, l'équipage Opel a été ralenti par une fuite du système hydraulique dans l'ES7 de 24,3 km samedi. Privés de direction assistée, les Allemands ont perdu plus de quatre minutes sur les leaders dans cette spéciale et dans la suivante, avant que la panne ne soit réparée au service de Nyíregyháza.

Dans les quatre dernières épreuves du dimanche, Schulz a certes une fois de plus fait preuve de son grand talent et l'a confirmé en signant deux meilleurs temps dans l'ES11 et l'ES12. Mais il n'a pas pu faire mieux que la septième place au classement général lors de la visite en Hongrie des meilleurs juniors de rallye d'Europe. Schulz a tout de même fait un bond de la cinquième à la quatrième place au classement par points du JERC.

"C'était un rallye difficile, mais aussi très beau", a constaté le Sarrois à l'arrivée. "Nous avons été rapides et la Corsa Rally4 s'est à nouveau très bien comportée. Sans le problème du samedi, une place sur le podium aurait été possible. C'est bien que nous ayons pu montrer à la fin ce que nous avions dans le ventre. Dans l'ensemble, je tire un bilan très positif de cette saison. Je savais dès le départ que les grappes étaient hautes dans le JERC. Mais nous avons montré que nous pouvions aussi rivaliser avec les meilleurs. J'ai appris énormément de choses. Merci à la formidable équipe de Stohl Racing et à Opel Motorsport pour leur formidable soutien dans une étape importante de ma carrière".

Jörg Schrott, directeur d'Opel Motorsport, s'est montré satisfait de la performance de son protégé : "Les circonstances pour Timo étaient différentes de celles de l'année dernière pour Laurent Pellier. Il a abordé les trois premiers rallyes sur terre en Pologne, en Lettonie et en Suède avec très peu d'expérience, mais il s'en est sorti très honorablement. Il a été pleinement compétitif lors des trois épreuves sur asphalte en Italie, en République tchèque et en Hongrie et a remporté une victoire impressionnante au Barum Rally. Les erreurs peuvent arriver, tout comme les problèmes techniques, cela fait tout simplement partie du jeu. Timo peut donc être très satisfait de sa première saison à ce haut niveau. Moi, en tout cas, je le suis. Je remercie toute l'équipe pour son formidable engagement tout au long de la saison".