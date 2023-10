Rally Junior Schulz: prestazioni forti nonostante la sfortuna

Concluso il Campionato Europeo Junior Rally 2023 (JERC) al Rally di Ungheria, l'ADAC Opel Rally Junior Team brilla per la buona velocità, ma non ha fortuna in gara.

L'Opel Junior Timo Schulz conclude la stagione JERC al quarto posto assoluto. La stagione 2023 del Campionato Europeo Rally Junior si è conclusa per l'ADAC Opel Rally Junior Team con molte luci, ma anche con qualche ombra. L'Opel Junior Timo Schulz (24 anni, Siersburg) e il suo copilota Michael Wenzel (47 anni, Mehlingen) sono stati in lotta per il podio fin dall'inizio al Rally di Ungheria con l'Opel Corsa Rally4 iscritta da Stohl Racing, ma non sono stati premiati per la loro buona velocità.

Al terzo posto nella classifica JERC, l'equipaggio Opel è stato rallentato da una perdita nel sistema idraulico durante i 24,3 chilometri della prova speciale 7 di sabato. Lottando senza servosterzo, i tedeschi hanno perso più di quattro minuti dai leader in questa e nella successiva prova speciale prima che il danno potesse essere riparato presso l'assistenza di Nyíregyháza.

Nelle ultime quattro tappe della domenica Schulz ha dimostrato ancora una volta il suo grande talento e lo ha sottolineato con due ottimi tempi in SS11 e SS12. Tuttavia, non è riuscito ad andare oltre il settimo posto assoluto nella prova ungherese del miglior rally junior d'Europa. Ciononostante, Schulz è passato dal quinto al quarto posto nella classifica a punti JERC.

"È stato un rally difficile, ma anche molto bello", ha dichiarato il pilota del Saarland al termine della gara. "Siamo stati veloci su strada, la Corsa Rally4 ha funzionato di nuovo molto bene. Senza il problema di sabato, un podio sarebbe stato possibile. È bello che alla fine siamo riusciti a dimostrare di cosa siamo capaci. Tutto sommato, posso trarre una conclusione molto positiva da questa stagione. Mi è stato chiaro fin dall'inizio quanto sia alta la posta in gioco nella JERC. Ma abbiamo dimostrato di poter tenere il passo dei migliori. Ho imparato moltissimo. Ringrazio il grande team di Stohl Racing e Opel Motorsport per il grande supporto durante una fase importante della mia carriera."

Il direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott è soddisfatto delle prestazioni del suo pupillo: "Le circostanze per Timo erano diverse da quelle dell'anno scorso per Laurent Pellier. Ha affrontato i primi tre rally su ghiaia in Polonia, Lettonia e Svezia con pochissima esperienza, ma ha ottenuto risultati di tutto rispetto. È stato pienamente competitivo nei tre eventi su asfalto in Italia, Repubblica Ceca e Ungheria e ha ottenuto un'impressionante vittoria nel Barum Rally. Gli errori possono capitare, così come i problemi tecnici, e questo fa semplicemente parte del gioco. Pertanto, Timo può essere molto soddisfatto della sua stagione di debutto a questo livello. Io lo sono certamente. I miei ringraziamenti vanno a tutta la squadra per il grande impegno profuso durante la stagione".