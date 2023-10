Rally Junior Schulz: bom desempenho apesar da má sorte

No final do Campeonato Europeu Júnior de Ralis (JERC) de 2023, no Rali da Hungria, a ADAC Opel Rally Junior Team brilha com boa velocidade, mas não tem sorte na corrida.

O Opel Junior Timo Schulz termina a época do JERC em quarto lugar na geral. A época do Campeonato da Europa de Ralis Júnior de 2023 chegou ao fim para a ADAC Opel Rally Junior Team com muita luz, mas também com alguma sombra. O Opel Junior Timo Schulz (24, Siersburg) e o seu copiloto Michael Wenzel (47, Mehlingen) estiveram na luta pelos lugares do pódio desde o início no Rali da Hungria no Opel Corsa Rally4 inscrito pela Stohl Racing, mas não foram recompensados pela sua boa velocidade.

Em terceiro lugar na classificação do JERC, a equipa do Opel foi atrasada por uma fuga no sistema hidráulico na etapa especial 7 de 24,3 quilómetros, no sábado. Sem direção assistida, os alemães perderam mais de quatro minutos para os líderes nesta e na etapa especial seguinte, antes de os danos poderem ser reparados na oficina de Nyíregyháza.

Nas últimas quatro etapas de domingo, Schulz mostrou mais uma vez o seu grande talento e sublinhou-o com dois fortes melhores tempos em SS11 e SS12. No entanto, não conseguiu mais do que o sétimo lugar da geral na ronda húngara dos melhores ralis juniores da Europa. No entanto, Schulz deu um salto do quinto para o quarto lugar na classificação por pontos do JERC.

"Foi um rali difícil, mas também muito agradável", declarou o homem do Sarre no final da prova. "Fomos rápidos na estrada, o Corsa Rally4 voltou a funcionar muito bem. Sem o problema de sábado, teria sido possível um lugar no pódio. É bom que tenhamos conseguido mostrar do que somos capazes no final. Em suma, posso tirar uma conclusão muito positiva desta época. Ficou claro para mim, desde o início, o quão alto é o risco no JERC. Mas mostrámos que podemos acompanhar os melhores. Aprendi imenso. Obrigado à grande equipa da Stohl Racing e da Opel Motorsport pelo grande apoio durante uma etapa importante da minha carreira."

O Diretor da Opel Motorsport, Jörg Schrott, ficou satisfeito com o desempenho do seu protegido: "As circunstâncias para o Timo foram diferentes das do ano passado para o Laurent Pellier. Ele foi para os três primeiros ralis de gravilha na Polónia, Letónia e Suécia com muito pouca experiência, mas teve um desempenho muito respeitável. Foi totalmente competitivo nas três provas de asfalto em Itália, na República Checa e na Hungria e obteve uma vitória impressionante no Rali Barum. Podem acontecer erros, bem como problemas técnicos, mas isso faz parte do jogo. Por isso, o Timo pode estar muito satisfeito com a sua época de estreia a este alto nível. Eu estou certamente. Os meus agradecimentos a toda a equipa pelo seu grande esforço ao longo da época."