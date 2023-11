Le Championnat d'Europe des Rallyes 2024 avec de nouvelles épreuves

Le Championnat d'Europe des Rallyes de l'année prochaine a fait l'objet d'une révision complète. Deux manches entièrement nouvelles ont été annoncées dans un calendrier qui a été confirmé mercredi par le Conseil mondial de la FIA.

La Grande-Bretagne (Rali Ceredigion) revient dans le calendrier des rallyes de haut niveau de la FIA pour la première fois depuis sa défaite au Championnat du monde des rallyes 2019, et la Pologne accueille une nouvelle épreuve, le Rallye de Silésie de fin de saison. La Pologne sera ainsi le seul pays (pour une raison quelconque) à être représenté dans les deux championnats de haut niveau, le WRC (pour la quatrième fois) et le championnat d'Europe. En outre, un Rallye de Hongrie remodelé figure au programme 2024, qui comprend trois épreuves sur terre et cinq sur asphalte.

La saison débutera en Hongrie avant de se rendre sur les célèbres routes de l'île espagnole de Grande Canarie. L'un des événements les plus populaires de l'année dernière, le Royal Rallye de Scandinavie, suivra, et le retour de l'Estonie dans l'ERC est également confirmé pour juillet. Les traditionnelles excursions estivales à Rome et en République tchèque seront suivies par le Pays de Galles et la Pologne.

Le manager du championnat ERC, Iain Campbell, a déclaré : "Nous avons travaillé dur pour fournir un calendrier qui combine de nouveaux événements avec des rallyes qui ont joué un rôle clé dans le succès continu de l'ERC depuis de nombreuses années. Nous sommes très satisfaits de l'équilibre atteint, car il est important de rafraîchir le calendrier chaque fois que cela est pratique et utile, sans manquer l'occasion d'inclure d'autres événements de longue date".

La Hongrie, les Canaries, la Scandinavie, l'Estonie, le Ceredigion (Pays de Galles) et la Silésie (Ploen) constituent également le calendrier de l'ERC junior.

Calendrier ERC 2024 :

12 - 14 avril : Rallye de Hongrie - terre

02 - 04 mai : Rallye Islas Canarias (îles Canaries) - asphalte

13 - 15 juin : Rallye royal de Scandinavie (Suède) - terre

05 - 07 juillet : Rallye d'Estonie - terre

26 - 28 juillet : Rally di Roma Capitale (Italie) - asphalte

16 - 18 août Barum Rally Zlín (République tchèque) - asphalte

30 août - 01 septembre : Rali Ceredigion Wales Asphalte

11 - 13 octobre : Rallye de Silésie (Pologne) - asphalte