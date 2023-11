Campionato europeo di rally 2024 con nuovi round

Il Campionato europeo di rally del prossimo anno ha subito un'importante revisione. Due nuovi round sono stati annunciati in un calendario confermato dal Consiglio Mondiale della FIA mercoledì.

La Gran Bretagna (Rali Ceredigion) torna nel calendario dei rally più importanti della FIA per la prima volta da quando ha perso l'accesso al Campionato del Mondo Rally 2019, e c'è un nuovo evento in Polonia, il Rally Silesia che chiude la stagione. Ciò significa che la Polonia è l'unico Paese (per qualsiasi motivo) a essere rappresentato in entrambi i massimi campionati, il WRC (per la quarta volta) e il Campionato europeo. Inoltre, il programma del 2024 prevede un Rally d'Ungheria ridisegnato, che comprende tre eventi su ghiaia e cinque su asfalto.

La stagione inizia in Ungheria prima di dirigersi verso le famose strade dell'isola spagnola di Gran Canaria. Segue uno degli eventi preferiti dello scorso anno, il Royal Rally Scandinavia, e il ritorno dell'Estonia nell'ERC è confermato per luglio. Le tradizionali uscite estive a Roma e nella Repubblica Ceca saranno seguite dal Galles e dalla Polonia.

Il responsabile del campionato ERC, Iain Campbell, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato duramente per offrire un calendario che combina nuovi eventi e gare che hanno giocato un ruolo chiave nel continuo successo dell'ERC per molti anni. Siamo molto soddisfatti dell'equilibrio che abbiamo raggiunto, perché è importante aggiornare il calendario ogni volta che è pratico e sensato farlo, senza perdere l'opportunità di includere eventi di più lunga data."

Anche l'Ungheria, le Isole Canarie, la Scandinavia, l'Estonia, Ceredigion (Galles) e la Slesia (Ploen) compongono il calendario Junior ERC.

Calendario ERC 2024:

12 - 14 aprile: Rally d'Ungheria - ghiaia

02 - 04 maggio: Rally Islas Canarias (Isole Canarie) - asfalto

13 - 15 giugno: Royal Rally Scandinavia (Svezia) - ghiaia

05 - 07 luglio: Rally di Estonia - ghiaia

26-28 luglio: Rally di Roma Capitale (Italia) - asfalto

16-18 agosto: Barum Rally Zlín (Repubblica Ceca) - asfalto

30 agosto - 01 settembre: Rali Ceredigion (Galles) - asfalto

11 - 13 ottobre: Rally di Slesia (Polonia) - asfalto