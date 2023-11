Campeonato Europeu de Ralis 2024 com novas rondas

Apenas quatro das oito etapas do Campeonato da Europa de Ralis (ERC) de 2024 permanecem inalteradas, com o País de Gales, a Estónia e a Silésia a serem destinos completamente novos, enquanto a Hungria, a final de 2023, é a prova de abertura.

O Campeonato Europeu de Ralis do próximo ano foi objeto de uma grande reformulação. Duas novas rondas foram anunciadas num calendário confirmado pelo Conselho Mundial da FIA na quarta-feira.

A Grã-Bretanha (Rali Ceredigion) regressa ao calendário de ralis de topo da FIA pela primeira vez desde que perdeu o Campeonato do Mundo de Ralis de 2019, e há um novo evento na Polónia, o Rali da Silésia, que encerra a época. Isto significa que a Polónia é o único país (seja qual for a razão) a estar representado em ambos os campeonatos de topo, o WRC (pela quarta vez) e o Campeonato da Europa. Além disso, um Rali da Hungria redesenhado faz parte do programa de 2024, que inclui três provas de terra e cinco de asfalto.

A época começa na Hungria antes de se dirigir para as famosas estradas da ilha espanhola da Gran Canaria. Segue-se um dos eventos favoritos do ano passado, o Royal Rally Scandinavia, e o regresso da Estónia ao ERC está também confirmado para julho. As tradicionais saídas de verão em Roma e na República Checa serão seguidas pelo País de Gales e pela Polónia.

O Diretor do Campeonato ERC, Iain Campbell, afirmou: "Trabalhámos arduamente para apresentar um calendário que combina novos eventos com provas que têm desempenhado um papel fundamental no sucesso contínuo do ERC durante muitos anos. Estamos muito satisfeitos com o equilíbrio que alcançámos, pois é importante atualizar o calendário sempre que seja prático e sensato fazê-lo, sem perder a oportunidade de incluir eventos mais antigos".

A Hungria, as Ilhas Canárias, a Escandinávia, a Estónia, Ceredigion (País de Gales) e a Silésia (Ploen) também fazem parte do calendário do ERC Júnior.

Calendário ERC 2024:

12 - 14 abril: Rali da Hungria - gravilha

02 - 04 maio: Rally Islas Canarias (Ilhas Canárias) - asfalto

13 - 15 junho: Royal Rally Scandinavia (Suécia) - gravilha

05 - 07 julho: Rali da Estónia - gravilha

26 - 28 julho: Rally di Roma Capitale (Itália) - asfalto

16 - 18 agosto: Barum Rally Zlín (República Checa) - asfalto

30 de agosto - 01 de setembro: Rali Ceredigion (País de Gales) - asfalto

11 - 13 outubro: Rali da Silésia (Polónia) - asfalto