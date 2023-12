Le Ford Fiesta Rally3 Trophy débutera en 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand M-Sport M-Sport Poland lance un appel d'offres pour la première édition du Fiesta Rally3 Trophy en 2024, en collaboration avec Pirelli et Gulf Race Fuels. Le Fiesta Rally3 Trophy vise à soutenir les pilotes talentueux qui participent au Championnat d'Europe des Rallyes.

Sous la direction du promoteur du WRC, ERC est devenu un haut lieu de la compétition de rallye. En combinant ERC avec le fort potentiel de performance de la Ford Fiesta Rally3 Evo, on obtient la plateforme de départ parfaite pour le Fiesta Rally3 Trophy.



M-Sport a un historique solide et prouvé de soutien aux trophées de marque, un engagement qui a fait des voitures de rallye clientes Fiesta le premier choix pour tous ceux qui s'intéressent aux compétitions à tous les niveaux du sport. Cette histoire peut être retracée jusqu'à l'époque du Fiesta ST Trophy, qui est finalement devenu le projet du championnat junior FIA WRC, coordonné par M-Sport Poland. Le vainqueur du Fiesta Rally3 Trophy recevra un package de voyage et de conduite entièrement financé pour le Zentral Europa Rallye 2024, 12e manche du Championnat du monde des rallyes de la FIA 2024. Outre le package de prix pour les vainqueurs de trophées, le Fiesta Rally3 Trophy offre également des prix pour les trois premiers de chaque manche. Le vainqueur repartira avec 300 litres de Gulf MSR EVO2, tandis que les seconds et troisièmes recevront respectivement 150 et 50 litres.



Le Fiesta Rally3 Trophy est un partenariat avec Gulf Race Fuels et utilise exclusivement le carburant MSR EVO2 de Gulf, qui est disponible sur place à chaque événement du Fiesta Rally3 Trophy à un prix réduit de 2,00 € par litre.



Pirelli, partenaire du Fiesta Rally3 Trophy, offre généreusement à tous les participants une réduction de 15 % sur les packs de pneus de l'événement. En outre, les participants ont la possibilité de gagner un package de prix de pneus alléchant à chaque tour : Le vainqueur de chaque rallye remporte douze pneus, le deuxième six pneus et le troisième deux pneus. Les pneus mis à disposition en tant que prix peuvent être utilisés lors de la manche suivante du championnat. Le partenaire du Fiesta Rally3 Trophy, Pirelli, offre à tous les participants une réduction de 15 % sur les packs de pneus événementiels et propose un pack de prix pour chaque manche, puisque le vainqueur reçoit 12 pneus, le deuxième : 6 pneus et le troisième : 2 pneus. Le pack de prix de pneus est adapté au prochain tour du Fiesta Rally3 Trophy.



Le prix de départ du Fiesta Rally3 Trophy 2024 est fixé à 1.500 euros et correspond au prix de départ de la FIA Junior ERC. Il se déroulera sur cinq manches, en commençant par le Rallye de Hongrie (terre), suivi du Rallye d'Estonie (terre), du Rally di Roma Capitale (asphalte), du Barum Czech Rally Zlin (asphalte) et se terminera par le Rallye de Silésie en Pologne (asphalte).



Pour satisfaire un éventail varié de talents, le Fiesta Rally3 Trophy garantit la participation en permettant aux équipages d'utiliser leurs propres voitures Fiesta Rally3, leurs équipes d'assistance et leurs kits d'assistance. Pour s'assurer que les équipes et les équipages bénéficient de la meilleure assistance technique possible, M-Sport Poland sera présent sur tous les événements avec un camion de pièces détachées entièrement équipé et des techniciens disponibles pour fournir une assistance en cas de besoin.



Maciej Woda, membre du conseil d'administration de M-Sport Poland, a déclaré : "Le Fiesta Rally3 Trophy est une toute nouvelle série de marque qui, je l'espère, contribuera à récompenser et à encourager la prochaine génération de pilotes destinés au sommet de notre sport. Chez M-Sport Poland, nous sommes en contact quotidien avec les pilotes. Une série de marques constituait autrefois le cœur de l'activité de M-Sport Poland, et je me souviens du frisson et de l'excitation de voir tant de pilotes talentueux venant d'horizons différents. Nous avons réalisé qu'étant donné la popularité de la Fiesta Rally3, il fallait une compétition de trophées soutenue pour mettre en évidence qui nous devions soutenir dans un avenir proche. Nous voyons actuellement des résultats incroyables de la Fiesta Rally3 Evo. Je suis sûr que les participants au Fiesta Rally3 Trophy de l'année prochaine viendront compléter cette liste".