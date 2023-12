Il Trofeo Ford Fiesta Rally3 inizia nel 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport M-Sport Poland sta organizzando il primo Fiesta Rally3 Trophy in collaborazione con Pirelli e Gulf Race Fuels per il 2024. Il Fiesta Rally3 Trophy è destinato a sostenere i piloti di talento che partecipano al Campionato europeo di rally. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Sotto la direzione del promotore WRC, l'ERC si è sviluppato in una roccaforte della competizione rallystica. La combinazione dell'ERC con il forte potenziale prestazionale della Ford Fiesta Rally3 Evo crea la piattaforma di lancio perfetta per il Fiesta Rally3 Trophy.



M-Sport ha una solida e comprovata esperienza nel supporto dei trofei monomarca, un impegno che ha reso le auto da rally dei clienti Fiesta la prima scelta per chi è interessato a competere a tutti i livelli di questo sport. Questa storia può essere fatta risalire ai giorni del Fiesta ST Trophy, che alla fine è diventato il modello per il Campionato FIA Junior WRC Junior coordinato da M-Sport Polonia. Il vincitore del Fiesta Rally3 Trophy riceverà un viaggio e un pacchetto di guida completamente finanziato per il Central Europe Rally 2024, 12° round del FIA World Rally Championship 2024. Oltre al pacchetto di premi per i vincitori del trofeo, il Fiesta Rally3 Trophy prevede anche premi per i primi tre classificati di ogni round. Il vincitore si porterà a casa 300 litri di Gulf MSR EVO2, mentre il secondo e il terzo posto riceveranno rispettivamente 150 e 50 litri.



Il Fiesta Rally3 Trophy è una partnership con Gulf Race Fuels e utilizza esclusivamente il carburante MSR EVO2 di Gulf, disponibile in loco a ogni evento del Fiesta Rally3 Trophy a un prezzo scontato di 2,00 euro al litro.



Pirelli, partner del Fiesta Rally3 Trophy, offre a tutti i partecipanti uno sconto del 15% sui pacchetti di pneumatici dell'evento e mette in palio un pacchetto di premi per ogni gara: il vincitore riceve 12 pneumatici, il secondo classificato 6 pneumatici e il terzo 2 pneumatici. Il pacchetto di pneumatici è adatto alla prossima gara del Fiesta Rally3 Trophy.



Il premio di iscrizione al Fiesta Rally3 Trophy 2024 è fissato a 1.500 euro e corrisponde alla tassa di iscrizione al FIA Junior ERC. Si svolgerà in cinque gare, a partire dal Rally d'Ungheria (sterrato), seguito dal Rally d'Estonia (sterrato), dal Rally di Roma Capitale (asfalto), dal Barum Czech Rally Zlin (asfalto) e terminerà con il Rally di Slesia in Polonia (asfalto).



Per soddisfare una vasta gamma di talenti, il Fiesta Rally3 Trophy garantisce la partecipazione consentendo agli equipaggi di utilizzare le proprie auto Fiesta Rally3, i team di assistenza e i set-up di assistenza. Per garantire che i team e gli equipaggi ricevano il miglior supporto tecnico possibile, M-Sport Poland sarà presente a tutti gli eventi con un camion di ricambi completamente attrezzato e con tecnici a disposizione per fornire assistenza in caso di necessità.



Maciej Woda, membro del consiglio di amministrazione di M-Sport Poland, ha dichiarato: "Il Fiesta Rally3 Trophy è una serie nuova di zecca che spero contribuisca a premiare e incoraggiare la prossima generazione di piloti destinati ai vertici del nostro sport. In M-Sport Poland siamo in contatto quotidiano con i piloti. Un tempo il monomarca era al centro dell'attività di M-Sport Poland e ricordo l'emozione e l'eccitazione nel vedere tanti piloti di talento provenienti da contesti diversi. Ci siamo resi conto che, con la popolarità della Fiesta Rally3, era necessario organizzare una gara di trofei per evidenziare chi avremmo dovuto sostenere nel prossimo futuro. Attualmente stiamo assistendo a risultati incredibili da parte della Fiesta Rally3 Evo. Sono certo che i partecipanti al Fiesta Rally3 Trophy del prossimo anno si aggiungeranno a questa lista".