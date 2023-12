O Troféu Ford Fiesta Rally3 arranca em 2024

A M-Sport Polónia está a organizar o primeiro Troféu Fiesta Rally3 em cooperação com a Pirelli e a Gulf Race Fuels para 2024. O Troféu Fiesta Rally3 destina-se a apoiar pilotos talentosos que competem no Campeonato Europeu de Ralis.

Sob a direção do promotor do WRC, o ERC desenvolveu-se e tornou-se um bastião da competição de ralis. A combinação do ERC com o forte potencial de desempenho do Ford Fiesta Rally3 Evo cria a plataforma de lançamento perfeita para o Fiesta Rally3 Trophy.



A M-Sport tem um forte e comprovado historial de apoio aos troféus de uma só marca, um compromisso que fez dos Fiesta a primeira escolha para os interessados em competir em todos os níveis do desporto. Esta história remonta aos dias do Troféu Fiesta ST, que acabou por se tornar o modelo para o Campeonato FIA Junior WRC Junior coordenado pela M-Sport Polónia. O vencedor do Troféu Fiesta Rally3 receberá um pacote de viagem e de condução totalmente financiado para o Rali da Europa Central de 2024, a 12ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA de 2024. Para além do pacote de prémios para os vencedores do troféu, o Troféu Fiesta Rally3 também inclui prémios para os três primeiros classificados de cada ronda. O vencedor levará para casa 300 litros de Gulf MSR EVO2, enquanto o segundo e o terceiro classificados receberão 150 e 50 litros, respetivamente.



O Troféu Fiesta Rally3 é uma parceria com a Gulf Race Fuels e utiliza apenas o combustível MSR EVO2 da Gulf, que está disponível no local em cada evento do Troféu Fiesta Rally3 a um preço reduzido de 2,00 euros por litro.



A Pirelli, parceira do Troféu Fiesta Rally3, está a oferecer generosamente a todos os participantes um desconto de 15% nos pacotes de pneus para o evento. Além disso, os participantes têm a oportunidade de ganhar um tentador pacote de pneus em cada ronda: O vencedor de cada rali recebe doze pneus, o segundo classificado seis pneus e o terceiro classificado dois pneus. Os pneus fornecidos como prémios são adequados para utilização na ronda seguinte do campeonato.



O prémio de entrada para o Troféu Fiesta Rally3 2024 está fixado em 1500 euros e corresponde à taxa de entrada do FIA Junior ERC. Será disputado em cinco etapas, começando com o Rali da Hungria (gravilha), seguido do Rali da Estónia (gravilha), do Rali di Roma Capitale (asfalto), do Barum Czech Rally Zlin (asfalto) e terminando com o Rali da Silésia na Polónia (asfalto).



Para satisfazer um leque diversificado de talentos, o Troféu Fiesta Rally3 assegura a participação, permitindo que as equipas utilizem os seus próprios carros Fiesta Rally3, equipas de assistência e equipamentos de assistência. Para garantir que as equipas e os pilotos recebem o melhor apoio técnico possível, a M-Sport Poland estará presente em todos os eventos com um camião de peças sobresselentes totalmente equipado e terá técnicos à disposição para prestar assistência sempre que necessário.



Maciej Woda, membro do Conselho de Administração da M-Sport Poland, afirmou: "O Troféu Fiesta Rally3 é uma nova série que espero que ajude a recompensar e a encorajar a próxima geração de pilotos destinados ao topo do nosso desporto. Na M-Sport Polónia, estamos em contacto diário com os pilotos. Em tempos, uma série de uma só marca esteve no centro da atividade da M-Sport Poland e lembro-me da emoção e do entusiasmo de ver tantos pilotos talentosos de diferentes origens. Apercebemo-nos de que, dada a popularidade do Fiesta Rally3, era necessário haver uma competição com troféus para destacar quem deveríamos apoiar num futuro próximo. Atualmente, estamos a assistir a alguns resultados incríveis do Fiesta Rally3 Evo. Tenho a certeza de que os participantes do Troféu Fiesta Rally3 do próximo ano se juntarão a essa lista."