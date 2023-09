Calendario provisional 2024: se amplía el Campeonato del Mundo de Enduro Duro

Todavía quedan dos carreras por disputar en el actual Campeonato del Mundo de Hard Enduro. Y aunque el piloto bávaro de fábrica de KTM Manuel Lettenbichler tiene una cómoda ventaja sobre Billy Bolt (Husqvarna) en la clasificación del campeonato con 23 puntos, todavía no hay nada decidido. Los creadores del Campeonato del Mundo, la empresa austriaca WESS GmbH con Winni Kerschhaggl a la cabeza, se preparan para la próxima temporada y ya han anunciado que habrá ocho carreras en 2024. Las seis primeras ya han sido nombradas, dos aún están en discusión.

Justo al principio hay una noticia sorprendente: del 10 al 12 de mayo de 2024, el Valleys Hard Enduro será la primera carrera que se celebre en Gales. Este paso estaba pendiente, porque tradicionalmente la cuota de pilotos de la isla en el Hard Enduro es considerable.

Para los que no llevan tanto tiempo siguiendo el hard enduro, hay que señalar en este punto que en este deporte los pilotos profesionales no corren aislados, sino que junto con los aficionados suelen estar en la carretera en diferentes clases y los organizadores de los respectivos eventos realizan una gran parte de los ingresos a través de las cuotas de inscripción. En bastantes carreras, la cuota de corredores del Reino Unido constituye una cuarta parte. Por último, pero no por ello menos importante, los mejores pilotos británicos han dejado su huella en las carreras de enduro duro en los últimos años con Graham Jarvis, Billy Bolt y Jonny Walker, por nombrar sólo a algunos.

En 2024, a la primera carrera en Gales le seguirá el legendario Erzbergrodeo (del 30 de mayo al 2 de junio) en Austria, antes de que el pelotón se traslade a Serbia para pasar al modo rally con el popular Xross entre el 19 y el 21 de junio. Le seguirá el Red Bull Romaniacs (23-27 de julio) a finales de julio, dando a los pilotos dos semanas para recuperarse del estrés y las tensiones de la carrera número 3 en Serbia y para estar listos para el espectáculo más largo y duro en el patio trasero de Drakula alrededor de Sibiu, donde el equipo alrededor del cerebro de Romaniacs, Martin Freinademetz, se enfrentará a los asquerosos seleccionados de la carrera número 4.

Después de que la Red Bull Outliers de este año en Canadá ofreciera una acción espectacular, la WESS traslada la acción de nuevo a Tennessee para el evento número 5 en 2024, la Red Bull Knockout. Será la única carrera en el continente americano.

Después volverá a Europa para la sexta carrera en Abestone, Italia. Al menos esa es la esperanza, porque el Abestone, en la región fronteriza entre Emilia Romagna y Toscana, estaba inicialmente en el calendario de este año, pero tuvo que ser cancelado con poca antelación debido a la pérfida estrategia de las autoridades.

Las dos carreras restantes se anunciarán en octubre. Queda por ver si Lesoto estará preparado para que el Techo de África cumpla los requisitos del Campeonato del Mundo de Enduro Duro.

Y puesto que el Getzenrodeo, que sentará las bases del acto final del Campeonato del Mundo de este año a principios de noviembre, sólo se celebra cada dos años, será una carrera diferente. ¿Será la Hixpania en España? Lettenbichler se coronó Campeón del Mundo allí el año pasado. En la próxima quinta prueba (12-15 de octubre), el piloto de Kiefersfelden podría proclamarse campeón anticipadamente con un nada improbable pleno de puntos.

Clasificación de la Copa del Mundo tras 4 de 6 pruebas:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 86 puntos

2º Billy Bolt (Husqvarna), 63 puntos

3º Trystan Hart (KTM), 62 puntos

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 48 puntos

5º Michael Walkner (GASGAS), 39

5º Mario Roman (Sherco), 39

7º Wade Young (Sherco), 38

8º Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9º Matthew Green (KTM), 28

10º Alfredo Gómez (Rieju), 27