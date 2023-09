Calendrier prévisionnel 2024 : le championnat du monde d'enduro dur s'étend

Il reste encore deux courses à disputer dans l'actuel championnat du monde d'enduro dur. Et bien que le pilote d'usine KTM bavarois Manuel Lettenbichler ait une avance confortable sur Billy Bolt (Husqvarna) au classement du championnat avec 23 points, rien n'est encore joué. Les créateurs du championnat du monde - la société autrichienne WESS GmbH avec Winni Kerschhaggl à sa tête - préparent la prochaine saison et viennent d'annoncer qu'il y aurait huit courses en 2024. Les six premières ont été citées, deux sont encore en discussion.

Dès le début, une nouvelle surprenante est annoncée : du 10 au 12 mai 2024, le Valleys Hard Enduro sera la première course organisée au Pays de Galles. Cette étape était attendue depuis longtemps, car traditionnellement, la part des coureurs de l'île dans le Hard-Enduro est considérable.

Pour ceux qui ne suivent pas l'enduro dur depuis longtemps, il convient de noter que dans ce sport, les coureurs professionnels ne courent pas de manière isolée, mais qu'ils évoluent généralement dans différentes catégories avec des amateurs, et que les organisateurs de chaque événement réalisent une grande partie de leurs recettes grâce aux frais d'inscription. Dans de nombreuses courses, la part des coureurs britanniques représente un quart. Ces dernières années, les meilleurs coureurs britanniques ont notamment marqué de leur empreinte l'enduro dur avec Graham Jarvis, Billy Bolt et Jonny Walker, pour n'en citer que quelques-uns.

En 2024, la première course au Pays de Galles sera suivie du légendaire Erzbergrodeo (30 mai - 2 juin) en Autriche, avant que la troupe ne se déplace en Serbie pour passer en mode rallye entre le 19 et le 21 juin avec le très populaire Xross. Fin juillet, les coureurs participeront aux Red Bull Romaniacs (23-27 juillet), ce qui leur laissera deux semaines pour se remettre de la course numéro 3 en Serbie et pour se préparer à la course numéro 4, plus longue et plus difficile, qui se déroulera dans l'arrière-cour de Dracula, autour de Sibiu, et au cours de laquelle l'équipe de Martin Freinademetz, le maître d'œuvre des Romaniacs, fera preuve d'une grande méchanceté.

Après l'action spectaculaire du Red Bull Outliers au Canada cette année, la WESS se déplace à nouveau dans le Tennessee pour l'événement numéro 5, le Red Bull Knockout, en 2024. Il s'agira de la seule course sur le continent américain.

Ensuite, la sixième course retournera en Europe pour l'Abestone en Italie. C'est du moins ce que l'on espère, car l'Abestone, situé à la frontière entre l'Emilie-Romagne et la Toscane, était initialement inscrit au calendrier cette année, mais a dû être annulé à la dernière minute en raison de la stratégie perfide des autorités.

Les deux courses restantes devraient être annoncées en octobre. Reste à savoir si l'on sera déjà prêt au Lesotho pour que le Roof of Africa réponde aux exigences du championnat du monde d'enduro dur.

Et comme le Getzenrodeo, qui sera la scène du dernier acte du championnat du monde de cette année début novembre, n'a lieu que tous les deux ans, il s'agira d'une autre course. Est-ce que ce sera l'Hixpania en Espagne ? C'est là que Lettenbichler a été couronné champion du monde l'année dernière. Lors de la cinquième manche à venir (du 12 au 15 octobre), l'habitant de Kiefersfelden pourrait devenir champion avant l'heure en marquant la totalité des points, ce qui n'est pas improbable.

Classement au championnat du monde après 4 des 6 épreuves :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 86 points

2. Billy Bolt (Husqvarna), 63

3. Trystan Hart (KTM), 62

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5. Michael Walkner (GASGAS), 39

5. Mario Roman (Sherco), 39

7. Wade Young (Sherco), 38

8. Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9. Matthew Green (KTM), 28

10. Alfredo Gomez (Rieju), 27