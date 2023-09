Calendario provvisorio 2024: il Campionato del mondo di enduro duro si allarga

Mancano ancora due gare al termine dell'attuale Campionato del Mondo Hard Enduro. E sebbene il pilota bavarese della KTM Manuel Lettenbichler abbia un comodo vantaggio su Billy Bolt (Husqvarna) nella classifica di campionato con 23 punti, nulla è ancora deciso. I responsabili del Campionato del Mondo - l'austriaca WESS GmbH con Winni Kerschhaggl al timone - si stanno preparando per la prossima stagione e hanno annunciato che nel 2024 ci saranno otto gare. Le prime sei sono state nominate, due sono ancora in discussione.

All'inizio c'è una notizia sorprendente: dal 10 al 12 maggio 2024, la Valleys Hard Enduro sarà la prima gara a svolgersi in Galles. Questo passo era atteso, perché tradizionalmente la quota di piloti dell'isola nell'Hard Enduro è considerevole.

Per coloro che non seguono l'hard enduro da molto tempo, va detto che in questo sport i piloti professionisti non gareggiano isolati, ma insieme ai dilettanti sono solitamente presenti in diverse classi e gli organizzatori dei rispettivi eventi realizzano gran parte delle entrate attraverso le quote di iscrizione. In molte gare, la quota di corridori provenienti dal Regno Unito è pari a un quarto. Infine, ma non meno importante, negli ultimi anni i migliori piloti britannici hanno lasciato il segno nelle gare di enduro duro: Graham Jarvis, Billy Bolt e Jonny Walker, solo per citarne alcuni.

Nel 2024, la prima gara in Galles sarà seguita dal leggendario Erzbergrodeo (30 maggio - 2 giugno) in Austria, prima che il gruppo si sposti in Serbia per passare alla modalità rally con il popolare Xross tra il 19 e il 21 giugno. Seguirà il Red Bull Romaniacs (23-27 luglio) alla fine di luglio, dando ai corridori due settimane per riprendersi dallo stress e dalle tensioni della gara numero 3 in Serbia e per essere pronti per lo spettacolo più lungo e più duro nel cortile di Drakula, nei dintorni di Sibiu, dove la squadra attorno al maestro del Romaniacs Martin Freinademetz affronterà i cattivi selezionati della gara numero 4.

Dopo che il Red Bull Outliers di quest'anno in Canada ha offerto un'azione spettacolare, il WESS sta spostando l'azione in Tennessee per l'evento numero 5 nel 2024 per il Red Bull Knockout. Sarà l'unica gara nel continente americano.

Dopodiché si tornerà in Europa per la sesta gara all'Abestone in Italia. Almeno questa è la speranza, perché l'Abestone, nella regione di confine tra Emilia Romagna e Toscana, era inizialmente in calendario quest'anno, ma ha dovuto essere cancellato con poco preavviso a causa della perfida strategia delle autorità.

Le due gare rimanenti saranno annunciate in ottobre. Resta da vedere se il Lesotho sarà pronto per il Tetto d'Africa per soddisfare i requisiti del Campionato del Mondo di Hard Enduro.

E poiché il Getzenrodeo, che farà da scenario all'atto finale del Campionato del Mondo di quest'anno all'inizio di novembre, si svolge solo ogni due anni, sarà una gara diversa. Sarà l'Hixpania in Spagna? Lettenbichler si è laureato campione del mondo lì l'anno scorso. Nella prossima quinta prova (12-15 ottobre), il pilota di Kiefersfelden potrebbe laurearsi campione in anticipo con un non improbabile bottino pieno di punti.

Classifica di Coppa del Mondo dopo 4 eventi su 6:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 86 punti

2° Billy Bolt (Husqvarna), 63 punti

3° Trystan Hart (KTM), 62

4° Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5° Michael Walkner (GASGAS), 39

5° Mario Roman (Sherco), 39

7° Wade Young (Sherco), 38

8° Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9° Matthew Green (KTM), 28

10° Alfredo Gomez (Rieju), 27