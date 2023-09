Calendário provisório de 2024: o Campeonato do Mundo de Enduro de Alta Dureza alarga-se

Ainda faltam duas corridas para o fim do atual Campeonato do Mundo de Hard Enduro. E embora o piloto de fábrica da KTM da Baviera, Manuel Lettenbichler, tenha uma vantagem confortável sobre Billy Bolt (Husqvarna) na classificação do campeonato com 23 pontos, ainda nada está decidido. Os criadores do Campeonato do Mundo - a WESS GmbH da Áustria, com Winni Kerschhaggl ao leme - estão a preparar a próxima época e anunciaram agora que haverá oito corridas em 2024. As primeiras seis já foram nomeadas, duas ainda estão em discussão.

Logo no início, há uma notícia surpreendente: de 10 a 12 de maio de 2024, o Valleys Hard Enduro será a primeira prova a realizar-se no País de Gales. Este passo já era esperado, porque tradicionalmente a quota de pilotos da ilha no Hard Enduro é considerável.

Para aqueles que não acompanham o Hard Enduro há muito tempo, é de notar que, neste desporto, os pilotos profissionais não correm isoladamente, mas, juntamente com os amadores, estão normalmente na estrada em diferentes classes e os organizadores dos respectivos eventos obtêm uma grande parte das receitas através das taxas de inscrição. Em algumas corridas, a percentagem de ciclistas do Reino Unido representa um quarto. Por último, mas não menos importante, os melhores pilotos britânicos deixaram a sua marca nas corridas de hard enduro nos últimos anos, com Graham Jarvis, Billy Bolt e Jonny Walker, para citar apenas alguns.

Em 2024, a primeira corrida no País de Gales será seguida pelo lendário Erzbergrodeo (30 de maio a 2 de junho), na Áustria, antes de o grupo se deslocar para a Sérvia, para mudar para o modo de rali com o popular Xross, entre 19 e 21 de junho. Seguir-se-á o Red Bull Romaniacs (23 a 27 de julho) no final de julho, dando aos pilotos duas semanas para recuperarem do stress e das tensões da corrida número 3 na Sérvia e para estarem prontos para o espetáculo mais longo e mais duro no quintal de Drakula, em torno de Sibiu, onde a equipa em torno do mestre do Romaniacs, Martin Freinademetz, vai enfrentar os adversários seleccionados da corrida número 4.

Depois do Red Bull Outliers deste ano, no Canadá, ter proporcionado uma ação espetacular, a WESS vai mudar a ação de volta para o Tennessee para o evento número 5 em 2024 para o Red Bull Knockout. Será a única corrida no continente americano.

Depois disso, regressa à Europa para a sexta corrida no Abestone, em Itália. Pelo menos é essa a esperança, porque a Abestone, na região fronteiriça entre a Emilia Romagna e a Toscana, estava inicialmente prevista no calendário deste ano, mas teve de ser cancelada em cima da hora devido à estratégia pérfida das autoridades.

As duas provas restantes deverão ser anunciadas em outubro. Resta saber se o Lesoto estará pronto para que o Roof of Africa cumpra os requisitos do Campeonato do Mundo de Hard Enduro.

E uma vez que o Getzenrodeo, que irá preparar o ato final do Campeonato do Mundo deste ano no início de novembro, só se realiza de dois em dois anos, será uma corrida diferente. Será a Hixpania em Espanha? Lettenbichler sagrou-se Campeão do Mundo em Espanha no ano passado. Na próxima quinta ronda (12 a 15 de outubro), o piloto de Kiefersfelden pode sagrar-se campeão antecipadamente com uma não improvável soma de pontos.

Classificação da Taça do Mundo após 4 de 6 eventos:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 86 pontos

2º Billy Bolt (Husqvarna), 63 pontos

3º Trystan Hart (KTM), 62

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5º Michael Walkner (GASGAS), 39

5º Mario Roman (Sherco), 39

7º Wade Young (Sherco), 38

8º Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9º Matthew Green (KTM), 28

10º Alfredo Gomez (Rieju), 27