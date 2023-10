Manu Lettenbichler : le titre mondial est déjà possible en Espagne

La cinquième et avant-dernière course du championnat du monde d'enduro dur aura lieu le week-end prochain à Aguilar de Campoo, en Espagne. Selon le nombre actuel de points, Manuel Lettenbichler a déjà une chance théorique de défendre son titre de champion du monde de l'année dernière.

Après avoir remporté les quatre courses précédentes, le sympathique Bavarois compte 86 points au classement du championnat avant la course en Espagne, soit 23 de plus que Billy Bolt (Husqvarna) qui occupe la deuxième place avec 63 points. Le calcul est simple : si Letti remporte l'Hixpania, il n'aura même pas besoin de points du prologue pour devenir champion du monde. En effet, même en cas d'échec total de Manuel lors de la dernière course du championnat du monde (GetzenRodeo les 3 et 4 novembre), le pilote Husqvarna - en supposant qu'il y obtienne la totalité des 3 points du prologue et des 20 points de la course - ne pourrait obtenir qu'une égalité de points. Mais comme, dans ce calcul, Lettenbichler aurait gagné cinq courses et Bolt une, l'Allemand serait le nouveau champion du monde méritant.

Si la série de victoires du pilote du Red Bull KTM Factory Racing se poursuit et qu'il remporte les deux courses restantes, il aura en outre réalisé l'exploit historique de gagner toutes les manches du championnat du monde en une seule saison. Vu sa forme mentale et physique actuelle, ce n'est même pas improbable. Mais pour cela, il faut aussi un peu de chance et un matériel sans faille.

Le collègue de marque de Manuel, le Canadien Trystan Hart, qui n'est actuellement qu'à un point derrière Bolt au classement du championnat du monde avec 62 points, n'a donc plus que des chances théoriques de remporter la victoire finale - il se concentrera donc en Espagne sur la possibilité de dépasser Bolt et de se hisser à la deuxième place.

Vendredi 13 octobre, espérons qu'il n'y aura pas de malchance. Vendredi matin, les participants effectueront un tour chronométré du parcours Campoo Xtreme, sur lequel se dérouleront samedi les qualifications pour la course principale de dimanche, l'ACERBIS El Camino Perdido. Un prologue aura encore lieu le vendredi soir dans la ville médiévale d'Aguilar de Campoo, spectaculaire et, en Espagne, toujours accompagné de la meilleure humeur et de l'émotion bruyante des fans.

Avant l'Hixpania, nous avons parlé en exclusivité avec Manuel Lettenbichler de la course à venir.

Tout d'abord, l'essentiel : le corps et l'esprit sont en forme pour l'avant-dernière course du championnat du monde ?

Oui, les deux sont en bonne santé, je suis détendu, en forme, je me sens très bien et je suis content que ça recommence !

Mathématiquement, tu peux déjà être champion du monde en Espagne - est-ce que cela joue un rôle pour toi sur le plan mental ?

Je ne pense pas, je vais simplement faire de mon mieux, comme toujours, et nous verrons bien ce qui se passera. Si ça ne marche pas en Espagne, nous essaierons de boucler la boucle au GetzenRodeo. Ici, à l'Hixpania, je vais essayer de rouler proprement et d'éviter les erreurs.

Mario Roman (Sherco) ne semble toujours pas avoir digéré la saison dernière - quelle est la relation entre vous deux ?

Les relations entre nous sont bonnes, nous n'avons pas de problèmes ensemble et chacun a un certain respect pour l'autre. Dans le paddock, c'est toujours très familial entre nous.

Compte tenu de la solide avance dans les points, vas-tu aborder la course avec un peu plus de prudence ?

L'écart relativement important dans les points nous laisse une certaine marge de manœuvre, ce qui me permettra d'aborder la course de manière aussi détendue que possible.

Après l'annulation de la course de championnat du monde en Italie, Hixpania, qui n'était pas prévue cette saison pour le classement junior, a été nommée en Espagne. Ainsi, le jeune talent allemand Felix Bähker (Sherco) aura la possibilité de monter sur le podium en Espagne et lors de la course de clôture, la GetzenRodeo en Allemagne. Actuellement, il occupe la quatrième place partagée avec 23 points, à un point seulement du troisième, le Britannique Richard Moorhouse (GASGAS).

Felix, comment t'es-tu préparé pour les deux dernières courses ?

Après les Romaniacs, j'ai participé à quelques courses en Allemagne, mais aussi à l'étranger, et je me suis bien entraîné. Je suis en forme et motivé. Les courses des championnats du monde sont tout simplement toujours très bien organisées et ici, j'ai la possibilité de me mesurer aux meilleurs coureurs, non seulement de ma catégorie d'âge, mais aussi à l'élite mondiale des professionnels.

Quels sont tes objectifs pour l'Hixpania en ce qui concerne le classement ?

J'apprends beaucoup lors de ces courses de championnat du monde, on peut observer les coureurs d'usine se comporter et maîtriser les passages difficiles. Au classement final, mon objectif est bien sûr d'atteindre le podium. Actuellement, je ne suis qu'à un point de la troisième place et c'est donc une course serrée. Tout le monde est très motivé - ce ne sera donc certainement pas facile, mais je vais tout donner pour atteindre mon objectif.

Classement au championnat du monde après 4 des 6 épreuves :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 86 points

2. Billy Bolt (Husqvarna), 63

3. Trystan Hart (KTM), 62

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5. Michael Walkner (GASGAS), 39

5. Mario Roman (Sherco), 39

7. Wade Young (Sherco), 38

8. Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9. Matthew Green (KTM), 28

10. Alfredo Gomez (Rieju), 27



Classement du championnat du monde junior après 2 des 4 événements :

1. Matthew Green (KTM) 42 points

2. Mitch Brightmore (GASGAS) 37

3. Richard Moorhouse (GASGAS) 24

4. Robert Crayston (KTM) 23

4. Felix Bahker (Sherco) 23

6. Marc Fernández Serra (KTM) 19.