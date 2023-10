Manu Lettenbichler: il titolo di campione del mondo è già possibile in Spagna

Manuel Lettenbichler di Kiefersfelden può già assicurarsi il titolo questo fine settimana nella penultima prova del Campionato del Mondo Hard Enduro 2023 in Spagna. Il pilota KTM ha vinto tutte le gare disputate finora in questa stagione.

L'Hixpania di Aguilar de Campoo, in Spagna, sarà la quinta e penultima gara del Campionato del Mondo di Hard Enduro questo fine settimana. Secondo l'attuale classifica a punti, Manuel Lettenbichler ha la possibilità teorica di difendere il suo titolo mondiale dello scorso anno.

Dopo aver vinto tutte e quattro le gare finora disputate, il popolare pilota bavarese ha 86 punti in classifica prima della gara in Spagna, 23 in più di Billy Bolt (Husqvarna) al secondo posto con 63 punti. Il calcolo è semplice: se Letti dovesse vincere l'Hixpania, non avrebbe nemmeno bisogno dei punti del prologo per diventare campione del mondo. Infatti, anche in caso di fallimento totale di Manuel nell'ultima gara del Campionato del Mondo (GetzenRodeo del 3-4 novembre), il pilota Husqvarna - ipotizzando di ottenere il numero completo di punti in quell'occasione, 3 punti dal prologo e 20 punti in gara - sarebbe in grado di raggiungere solo il secondo posto. Ma poiché Lettenbichler avrebbe vinto cinque gare e Bolt una in questo calcolo, il tedesco sarebbe il meritato nuovo campione del mondo.

Se la striscia vincente del pilota del Red Bull KTM Factory Racing continuasse e vincesse le due gare rimanenti, raggiungerebbe anche l'impresa storica di vincere tutte le gare del campionato del mondo in una sola stagione. Nella sua attuale forma fisica e mentale, questo non è nemmeno improbabile. Ma, come tutti sappiamo, questo richiede anche un po' di fortuna e un materiale impeccabile.

Il collega di marca di Manuel, il canadese Trystan Hart, che attualmente si trova a un solo punto da Bolt, al terzo posto nella classifica dei Campionati del Mondo con 62 punti, ha quindi solo una possibilità teorica di vincere il titolo assoluto - in Spagna si concentrerà quindi sul sorpasso di Bolt per salire al secondo posto.

Si spera che la giornata di venerdì 13 ottobre non porti sfortuna. Venerdì mattina i concorrenti completeranno un giro cronometrato del percorso Campoo Xtreme, che sabato ospiterà le qualifiche per la gara principale di domenica, l'ACERBIS El Camino Perdido. Nella cittadina medievale di Aguilar de Campoo, venerdì sera si terrà ancora un prologo, spettacolare e in Spagna sempre accompagnato da grandi emozioni da parte dei tifosi.

Abbiamo parlato in esclusiva con Manuel Lettenbichler della prossima gara prima dell'Hixpania.

La cosa più importante prima di tutto: corpo e mente sono in forma per la penultima gara di Coppa del Mondo?

Sì, entrambi sono in buone condizioni, sono rilassato, in forma, mi sento molto bene e sono felice di ricominciare!

Matematicamente puoi già diventare campione del mondo in Spagna: questo gioca un ruolo per te a livello mentale?

Non credo, farò del mio meglio come sempre e poi vedremo cosa succederà. Se non dovesse andare bene in Spagna, cercheremo di chiudere la borsa al GetzenRodeo. Qui all'Hixpania cercherò di guidare di nuovo in modo pulito e di evitare errori".

Mario Roman (Sherco) non sembra aver ancora digerito la scorsa stagione: com'è il rapporto tra voi due?

Il rapporto tra noi è buono, non abbiamo problemi l'uno con l'altro e ognuno ha un certo rispetto per l'altro. Nel paddock c'è sempre molta familiarità tra noi.

Andrete in gara con un po' più di cautela a causa del solido vantaggio in termini di punti?

Il divario relativamente ampio nei punti ci lascia un po' di margine, quindi sarò il più rilassato possibile.

Dopo l'annullamento della gara del Campionato del Mondo in Italia, l'Hixpania in Spagna, che inizialmente non era prevista per la classifica Junior di questa stagione, è stata designata per un secondo posto. Ciò significa che il giovane talento tedesco Felix Bähker (Sherco) avrà l'opportunità di salire sul podio sia in Spagna che nell'ultima gara, il GetzenRodeo in Germania. Attualmente si trova al quarto posto con 23 punti, a un solo punto dal terzo classificato, il britannico Richard Moorhouse (GASGAS).

Felix, come ti sei preparato per le ultime due gare?

Dopo la Romaniacs ho fatto alcune gare in Germania, ma anche all'estero e mi sono allenato bene. Sono in forma e motivato. Le gare del Campionato del Mondo sono sempre molto ben organizzate e qui ho l'opportunità di competere con i migliori corridori non solo della mia fascia d'età, ma anche con i professionisti d'élite del mondo.

Quali sono i suoi piani per l'Hixpania per quanto riguarda la classifica?

In queste gare di Coppa del Mondo imparo molto, si può osservare come si comportano i corridori ufficiali e come padroneggiano i tratti più difficili. Naturalmente, il mio obiettivo nella classifica finale è quello di salire sul podio. Al momento, sono a un solo punto dal terzo posto, quindi è una questione di poco conto. Tutti sono molto motivati, quindi non sarà certo facile, ma darò il massimo per raggiungere il mio obiettivo.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 4 eventi su 6:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 86 punti

2° Billy Bolt (Husqvarna), 63

3° Trystan Hart (KTM), 62

4° Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5° Michael Walkner (GASGAS), 39

5° Mario Roman (Sherco), 39

7° Wade Young (Sherco), 38

8° Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9° Matthew Green (KTM), 28

10° Alfredo Gomez (Rieju), 27



Classifica del Campionato del Mondo Junior dopo 2 dei 4 eventi:

1. Matthew Green (KTM) 42 punti

2° Mitch Brightmore (GASGAS) 37

3° Richard Moorhouse (GASGAS) 24

4° Robert Crayston (KTM) 23

4° Felix Bahker (Sherco) 23

6° Marc Fernández Serra (KTM) 19