Manu Lettenbichler: o título de campeão do mundo já é possível em Espanha

Manuel Lettenbichler, de Kiefersfelden, já pode garantir o título este fim de semana na penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Hard Enduro 2023, em Espanha. O piloto da KTM venceu todas as corridas até agora nesta temporada.

A Hixpania em Aguilar de Campoo, Espanha, será a quinta e penúltima prova do Campeonato do Mundo de Hard Enduro este fim de semana. De acordo com a atual classificação por pontos, Manuel Lettenbichler tem uma hipótese teórica de defender o seu título de campeão do mundo do ano passado.

Depois de o popular piloto da Baviera ter vencido as quatro corridas até agora, tem 86 pontos na classificação do campeonato antes da corrida em Espanha, mais 23 do que Billy Bolt (Husqvarna), que ocupa o segundo lugar com 63 pontos. O cálculo é simples: se Letti vencer a Hixpania, nem sequer precisa de pontos do prólogo para se tornar campeão do mundo. Porque mesmo no caso de um fracasso total de Manuel na última corrida do Campeonato do Mundo (GetzenRodeo, a 3 e 4 de novembro), o piloto da Husqvarna - assumindo que marcaria o número total de pontos nessa corrida, 3 pontos no prólogo e 20 pontos na corrida - só poderia empatar em segundo lugar. Mas como Lettenbichler teria ganho cinco corridas e Bolt uma neste cálculo, o alemão seria o merecido novo campeão do mundo.

Se a série de vitórias do piloto da Red Bull KTM Factory Racing continuar e ele vencer as duas corridas restantes, ele também terá alcançado o feito histórico de vencer todas as corridas do Campeonato do Mundo numa temporada. Na sua atual forma física e mental, isso não é sequer improvável. Mas, como todos sabemos, isto também requer um pouco de sorte e material impecável.

O colega de marca de Manuel, o canadiano Trystan Hart, que está atualmente a apenas um ponto de Bolt, no terceiro lugar da classificação do Campeonato do Mundo, com 62 pontos, tem, portanto, apenas uma hipótese teórica de conquistar o título geral - em Espanha, vai, portanto, concentrar-se em ultrapassar Bolt para subir ao segundo lugar.

Espera-se que a sexta-feira, 13 de outubro, não traga azar. Na manhã de sexta-feira, os concorrentes efectuarão uma volta cronometrada ao percurso do Campoo Xtreme, que acolherá a qualificação de sábado para a corrida principal de domingo, o ACERBIS El Camino Perdido. Na cidade medieval de Aguilar de Campoo, há ainda um prólogo na sexta-feira à noite, espetacular e, em Espanha, sempre acompanhado de grande entusiasmo e emoção por parte dos adeptos.

Falámos em exclusivo com Manuel Lettenbichler sobre a próxima corrida antes da Hixpania.

O mais importante primeiro: o corpo e a mente estão em forma para a penúltima corrida da Taça do Mundo?

Sim, ambos estão em condições saudáveis, estou relaxado, em forma, sinto-me muito bem e estou feliz por estar a começar de novo!

Matematicamente, já pode sagrar-se Campeão do Mundo em Espanha - isso é importante para si mentalmente?

Acho que não, vou dar o meu melhor como sempre e depois veremos o que acontece. Se não der certo em Espanha, tentaremos fechar o saco no GetzenRodeo. Aqui no Hixpania vou tentar andar limpo outra vez e evitar erros.

Mario Roman (Sherco) parece ainda não ter digerido a época passada - como é a relação entre vocês os dois?

A relação entre nós é boa, não temos problemas um com o outro e cada um tem um certo respeito pelo outro. É sempre muito familiar no paddock entre nós.

Vai entrar na corrida com um pouco mais de cautela devido à sólida vantagem de pontos?

A diferença relativamente grande nos pontos dá-nos alguma margem de manobra, por isso vou estar o mais descontraído possível.

Após o cancelamento da corrida do Campeonato do Mundo em Itália, a Hixpania em Espanha, que inicialmente não estava prevista para a classificação Júnior desta época, foi nomeada para um segundo lugar. Isto significa que o jovem talento alemão Felix Bähker (Sherco) terá a oportunidade de alcançar um lugar no pódio tanto em Espanha como na última corrida, o GetzenRodeo na Alemanha. Ele está atualmente em 4º lugar com 23 pontos, apenas um ponto atrás do terceiro classificado, o britânico Richard Moorhouse (GASGAS).

Felix, como é que te preparaste para as duas últimas corridas?

Depois do Romaniacs fiz algumas corridas na Alemanha, mas também no estrangeiro e treinei bem. Estou em forma e motivado. As corridas do Campeonato do Mundo são sempre muito bem organizadas e aqui tenho a oportunidade de competir com os melhores ciclistas, não só do meu escalão etário, mas também com os profissionais de elite do mundo.

Quais são os seus planos para a Hixpania no que respeita à classificação?

Aprendo muito nestas corridas da Taça do Mundo, podemos observar os pilotos de fábrica, como se comportam e como dominam as secções difíceis. Claro que o meu objetivo na classificação final é chegar ao pódio. De momento, estou a apenas um ponto do 3º lugar, por isso é uma luta renhida. Todos estão muito motivados, por isso não vai ser fácil, mas vou dar tudo para atingir o meu objetivo.

Classificação do Campeonato do Mundo após 4 de 6 eventos:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 86 pontos

2º Billy Bolt (Husqvarna), 63

3º Trystan Hart (KTM), 62

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 48

5º Michael Walkner (GASGAS), 39

5º Mario Roman (Sherco), 39

7º Wade Young (Sherco), 38

8º Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9º Matthew Green (KTM), 28

10º Alfredo Gomez (Rieju), 27



Classificação do Campeonato do Mundo de Juniores após 2 de 4 eventos:

1. Matthew Green (KTM) 42 pontos

2º Mitch Brightmore (GASGAS) 37

3º Richard Moorhouse (GASGAS) 24

4º Robert Crayston (KTM) 23

4º Felix Bahker (Sherco) 23

6º Marc Fernández Serra (KTM) 19