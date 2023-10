Manuel Lettenbichler est champion du monde d'enduro dur

L'Allemand Manuel Lettenbichler de l'équipe Red Bull KTM a également remporté la cinquième des six épreuves du championnat du monde d'enduro dur lors du Hixpania en Espagne et a ainsi défendu son titre avec succès.

A Aguilar de Campoo, dans le nord de l'Espagne, Manuel Lettenbichler a une nouvelle fois réalisé une course impeccable et a catapulté sa KTM sur la ligne d'arrivée après 11 tours et près de 3 heures de course, avec une avance de plus de 6 minutes sur le matador local espagnol Mario Roman (Sherco), qui occupait la deuxième place. Le champion du monde de SuperEnduro Billy Bolt (Husqvarna) a complété le podium en troisième position.

Avec cette cinquième victoire lors de la cinquième manifestation, "Mani" a remporté le maximum de 20 points pour le Main-Event. A cela s'ajoute un point de championnat du monde pour la troisième place obtenue lors de la manche préliminaire du samedi, que Bolt a remportée et pour laquelle il a comptabilisé trois points. Au classement général du championnat, Lettenbichler compte déjà 107 points avant la dernière course, le GetzenRodeo des 3 et 4 novembre en Allemagne, soit 26 points d'avance sur Bolt, deuxième au classement général. Avec un maximum de 23 points à attribuer par course, Lettenbichler a défendu avec succès son titre de champion du monde avant la fin de l'Hixpania.

Le premier jour de course de l'Hixpania était le vendredi. Le prologue obligatoire s'est déroulé dans le centre-ville d'Aguilar de Campoo, afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs possible de suivre l'action spectaculaire et d'attirer par hasard ceux qui ne connaissent pas l'enduro dur et qui, grâce au prologue, seront intéressés par les autres jours de course pour se rendre sur les parcours en dehors de la ville.

Si les deux manches préliminaires se sont déroulées au sec, la pluie s'est invitée et les obstacles artificiels - pierres, bois et béton - sont devenus si humides que la sécurité des pilotes ne pouvait plus être garantie. Les responsables de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont pris la décision d'annuler la manche finale et d'attribuer les points pour les places 1 à 3 du prologue lors du deuxième des trois jours de course du "Campoo X-Treme". Comme on pouvait s'y attendre, Bolt a remporté la course spectacle sans classement FIM, suivi de Lettenbichler et Gomez.

Le deuxième jour, deux tours de 44 kilomètres chacun autour d'un lac ont été parcourus en mode cross-country lors du Campo X-Treme. Lettenbichler s'est montré calme, soucieux de ne pas faire d'erreur et de ne pas se blesser. Ceci dans l'optique d'obtenir le maximum de points dimanche et de s'assurer le titre de champion du monde peut-être plus tôt que prévu. Bolt voulait les trois points et s'y est attelé avec énergie, dépassant Lettenbichler qui était jusqu'alors en tête et menant la course jusqu'à l'arrivée. Le Sud-Africain Wade Young (Sherco) voulait à nouveau marquer le coup et y est parvenu en se classant deuxième devant Lettenbichler, qui s'est assuré un point de championnat avec sa troisième place et a déclaré à l'arrivée que le Main-Event serait une autre course.

Lors de l'événement principal du dimanche, appelé "Acerbis El Camino Perdido" (Lost Road), les coureurs ont été envoyés dans l'ordre de qualification sur une piste d'environ 4,5 km. Le parcours est situé sur une presqu'île dans le lac et est techniquement très exigeant dans certaines parties. Après deux heures et demie de course, la section finale de la course a été ouverte avec les légendaires montées. Ceux qui ont réussi à atteindre cette section dans les 30 minutes suivant le leader ont pu terminer la course dans l'arche d'arrivée. Cette dernière section, appelée "Hixpania Hill", se trouve dans une carrière désaffectée, où des milliers de fans célèbrent non seulement les coureurs, mais aussi eux-mêmes avec frénésie, créant une ambiance de bombe.

Lettenbichler a réussi à se rendre au pied de la dernière montée avec une nette avance, qu'il a pu consolider pendant presque toute la course, et il l'a maîtrisée presque parfaitement. L'Espagnol Mario Roman a également été porté acoustiquement par ses compatriotes jusqu'à l'arrivée - mais avec un retard de 6 minutes et 20 secondes sur Lettenbichler. Cette deuxième place a permis au pilote Sherco de se hisser à la cinquième place du classement général - à un point seulement du Bulgare Kabakchiev (Husqvarna).

Billy Bolt n'a pas pu soutenir le rythme de Lettenbichler puis de Roman et a terminé la course à la troisième place. Les chances de Billy de remporter le titre sont ainsi réduites à néant, il ne s'agira pour lui, lors du GetzenRodeo, que d'assurer sa deuxième place au championnat du monde.

Pour Lettenbichler, le suspense reste entier malgré ce titre prématuré : il est le premier pilote à pouvoir remporter toutes les manches du championnat du monde d'une saison en gagnant la dernière course !

"Titre de champion du monde et cinquième victoire dans la cinquième course - c'est de la folie !", a jubilé Lettenbichler lors d'une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com. "En ce moment, je trouve cela presque encore plus flagrant avec ces cinq victoires consécutives. Je ne m'attendais pas à cela en début de saison. Je suis extrêmement heureux et satisfait de la manière dont cette course s'est déroulée. Avant le départ, j'étais très nerveux. J'ai été soulagé lorsque le départ a été donné, j'ai pu rouler assez rapidement à ma propre vitesse et dépasser Billy. À partir de là, j'ai contrôlé la course et j'ai pu creuser un écart assez important. Par moments, j'avais presque sept minutes d'avance. Puis j'ai franchi la ligne d'arrivée et j'ai été champion du monde ! Je suis vraiment excité - c'était une journée de course géniale" !

Felix Bähker (Sherco), 18 ans, a remporté huit points au classement junior de l'Hixpania et occupe la cinquième place avant la dernière course, à un point de l'Espagnol Marc Fernandez Serra (KTM). Le Britannique Mitch Brightmore (GASGAS) a remporté la course en Espagne devant son frère Ashton (GASGAS), suivi du Sud-Africain Matt Green (KTM), qui se trouve désormais à un point de Mitch au classement général. Le Getzenrodeo sera donc l'occasion d'une épreuve de force pour le titre entre Mitch Brightmore et Matt Green et d'une lutte pour compléter le podium. Bähker saura que le public est derrière lui lors de la course à domicile à Drebach, en Saxe, et donnera tout ce qu'il a pour combler les quatre points de retard sur la troisième place.

Résultats Hixpania :

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 2:53:00,378 heures

2. Mario Roman (E), Sherco, 2:59:20,688

3. Alfredo Gomez (E), GASGAS, 3:01:52,138

4. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 3:02:32,933

5e Trystan Hart (CND), KTM, 3:03:01,418

Classement après 5 des 6 épreuves :

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 107 points

2. Billy Bolt (Husqvarna), 81

3. Trystan Hart (KTM), 73

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 57

5. Mario Roman (Sherco), 56

6. Michael Walkner (GASGAS), 39

7. Wade Young (Sherco), 38

8. Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9. Matthew Green (KTM), 28

10. Alfredo Gomez (Rieju), 27

Classement du championnat du monde junior après 3 des 4 épreuves :

1. Mitch Brightmore (GASGAS), 60 points

2. Matthew Green (KTM), 59

3. Richard Moorhouse (GASGAS), 35

4. Marc Fernández Serra (KTM), 32

5. Felix Bahker (Sherco), 31