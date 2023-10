Manuel Lettenbichler è Campione del Mondo di Hard Enduro

Ad Aguilar de Campoo, nel nord della Spagna, Manuel Lettenbichler ha disputato ancora una volta una gara impeccabile e ha catapultato la sua KTM sul traguardo dopo 11 giri e quasi 3 ore con un vantaggio di oltre 6 minuti sul secondo classificato, l'eroe locale spagnolo Mario Roman (Sherco). Il campione del mondo SuperEnduro Billy Bolt (Husqvarna) ha completato il podio al terzo posto.

Con la sua quinta vittoria al quinto evento, "Mani" ha ottenuto il massimo di 20 punti per l'evento principale. A questi si aggiunge un punto per il terzo posto nella manche preliminare di sabato, vinta da Bolt, che ha guadagnato tre punti. Nella classifica generale del campionato, Lettenbichler ha già 107 punti prima dell'ultima gara, il GetzenRodeo del 3-4 novembre in Germania, con un vantaggio di 26 punti su Bolt, che è secondo nella classifica generale. Con un massimo di 23 punti da assegnare per gara, Lettenbichler ha difeso con successo il suo titolo di Campione del Mondo all'Hixpania prima del previsto.

Il primo giorno di gara dell'Hixpania è stato venerdì. Il prologo obbligatorio si è svolto nel centro della città di Aguilar de Campoo per dare al maggior numero possibile di spettatori l'opportunità di assistere all'azione spettacolare e anche per attirare coloro che non conoscono l'Hard Enduro e si interessano attraverso il prologo a spostarsi sui tracciati nei terreni fuori città negli altri giorni di gara.

Mentre le due manche preliminari erano ancora piuttosto asciutte, è arrivata la pioggia e gli ostacoli artificiali - pietre, legno e cemento - si sono bagnati a tal punto da non poter più garantire la sicurezza dei piloti. I funzionari della Federazione Mondiale FIM hanno deciso di annullare la gara finale e di assegnare i punti dal 1° al 3° posto del prologo nel secondo dei tre giorni di gara del "Campoo X-Treme". Come previsto, Bolt ha vinto la gara spettacolo senza classifica FIM, seguito da Lettenbichler e Gomez.

Il secondo giorno, due giri di 44 chilometri ciascuno sono stati percorsi intorno a un lago in modalità cross-country al Campo X-Treme. Lettenbichler ha fatto tutto con calma, attento a non commettere errori e a non farsi male. L'obiettivo era quello di ottenere il massimo dei punti domenica e di assicurarsi in anticipo il titolo di campione del mondo. Bolt voleva i tre punti e li ha conquistati con energia, superando Lettenbichler, che era stato in testa fino a quel momento, e portandosi in testa fino al traguardo. Il sudafricano Wade Young (Sherco) ha voluto affermarsi ancora una volta ed è riuscito a farlo con il secondo posto davanti a Lettenbichler, che si è assicurato un punto per il campionato con il terzo posto e ha detto al termine che l'evento principale sarebbe stato una gara diversa.

Nell'evento principale di domenica, denominato "Acerbis El Camino Perdido" (Strada Perduta), i piloti sono stati inviati in ordine di qualifica su un tracciato di circa 4,5 km. Il tracciato è situato sulla penisola del lago ed è molto impegnativo dal punto di vista tecnico. Dopo due ore e mezza, si è aperta la sezione finale della gara con le leggendarie salite. Chi arrivava in questa sezione entro 30 minuti dal leader poteva concludere la gara nell'arco d'arrivo. Quest'ultima sezione, denominata "Hixpania Hill", si trova in una cava dismessa, dove migliaia di tifosi festeggiano freneticamente non solo i corridori ma anche loro stessi, creando un'atmosfera da bomba.

Lettenbichler è arrivato ai piedi della salita finale con un netto vantaggio, che è stato in grado di estendere per quasi tutta la gara, padroneggiandolo quasi alla perfezione. Anche lo spagnolo Mario Roman è stato portato acusticamente al traguardo dai suoi connazionali, ma con un distacco di 6 minuti e 20 secondi da Lettenbichler. Questo secondo posto ha portato il pilota Sherco al quinto posto nella classifica generale, a un solo punto dal bulgaro Kabakchiev (Husqvarna).

Billy Bolt non è riuscito a tenere il ritmo di Lettenbichler e Roman e ha concluso la gara al terzo posto. Questo significa che le possibilità di Billy di vincere il titolo sono finite, al GetzenRodeo si tratterà solo di assicurarsi il secondo posto nel Campionato del Mondo.

Per Lettenbichler la situazione rimane entusiasmante nonostante il titolo anticipato: è il primo pilota che riesce a vincere tutte le gare del Campionato del Mondo di una stagione con una vittoria nell'ultima gara!

"Titolo di Campione del Mondo e quinta vittoria alla quinta gara: una follia!", ha esultato Lettenbichler in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com. "Al momento penso che sia ancora più lampante con le cinque vittorie di fila. Non me lo sarei mai aspettato all'inizio della stagione. Sono estremamente felice e soddisfatto di come è andata la gara. Ero molto nervoso prima della partenza. Quando è iniziata mi sono sentito sollevato, sono riuscito a guidare alla mia velocità in modo relativamente veloce e a sorpassare Billy. Da quel momento in poi ho controllato la gara e sono riuscito ad accumulare un bel distacco. A volte avevo quasi sette minuti di vantaggio. Poi ho tagliato il traguardo e sono diventato campione del mondo! Sono davvero estasiato: è stata una giornata di gara eccezionale!".

Il diciottenne Felix Bähker (Sherco) ha conquistato otto punti nella classifica Junior dell'Hixpania ed è a un punto dallo spagnolo Marc Fernandez Serra (KTM) in quinta posizione prima della gara finale. Il britannico Mitch Brightmore (GASGAS) ha vinto la gara in Spagna davanti al fratello Ashton (GASGAS), seguito dal sudafricano Matt Green (KTM), che ora è a un punto da Mitch nella classifica generale. Il Getzenrodeo vedrà quindi una sfida per il titolo tra Mitch Brightmore e Matt Green e una battaglia per completare il podio. Bähker avrà il pubblico alle sue spalle nella gara di casa a Drebach, in Sassonia, e darà il massimo per colmare il divario di quattro punti dal terzo posto.

Risultati Hixpania:

1° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 2:53:00,378 ore.

2° Mario Roman (E), Sherco, 2:59:20,688

3° Alfredo Gomez (E), GASGAS, 3:01:52.138

4° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 3:02:32.933

5° Trystan Hart (CND), KTM, 3:03:01.418

Classifica dopo 5 eventi su 6:

1° Manuel Lettenbichler (KTM), 107 punti.

2° Billy Bolt (Husqvarna), 81

3° Trystan Hart (KTM), 73

4° Teodor Kabakchiev (KTM), 57

5° Mario Roman (Sherco), 56

6° Michael Walkner (GASGAS), 39

7° Wade Young (Sherco), 38

8° Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9° Matthew Green (KTM), 28

10° Alfredo Gomez (Rieju), 27

Classifica del Campionato del Mondo Junior dopo 3 dei 4 eventi:

1. Mitch Brightmore (GASGAS), 60 punti

2° Matthew Green (KTM), 59

3° Richard Moorhouse (GASGAS), 35 punti

4. Marc Fernández Serra (KTM), 32

5. Felix Bahker (Sherco), 31