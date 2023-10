Manuel Lettenbichler é Campeão do Mundo de Hard Enduro

O alemão Manuel Lettenbichler, da equipa Red Bull KTM, também venceu a quinta de seis provas do Campeonato do Mundo de Hard Enduro na Hixpania, em Espanha, defendendo com sucesso o seu título.

Em Aguilar de Campoo, no norte de Espanha, Manuel Lettenbichler voltou a fazer uma corrida impecável e catapultou a sua KTM para a meta após 11 voltas e quase 3 horas com uma vantagem de mais de 6 minutos sobre o segundo classificado, o herói local espanhol Mario Roman (Sherco). O Campeão do Mundo de SuperEnduro Billy Bolt (Husqvarna) completou o pódio em terceiro lugar.

Com a sua quinta vitória no quinto evento, "Mani" marcou o máximo de 20 pontos para o evento principal. A isto acresce um ponto para o Campeonato do Mundo pelo terceiro lugar na eliminatória de sábado, que Bolt venceu e pelo qual ganhou três pontos. Na classificação geral do campeonato, Lettenbichler já tem 107 pontos antes da última prova, o GetzenRodeo, a 3 e 4 de novembro, na Alemanha, o que lhe dá uma vantagem de 26 pontos sobre Bolt, que é segundo na classificação geral. Com um máximo de 23 pontos a serem atribuídos por corrida, Lettenbichler defendeu com sucesso o seu título de Campeão do Mundo no Hixpania antes do previsto.

O primeiro dia de corrida do Hixpania foi sexta-feira. O prólogo obrigatório foi realizado no centro da cidade de Aguilar de Campoo para dar ao maior número possível de espectadores a oportunidade de assistir à ação espetacular e também para atrair aqueles que não conhecem o Hard Enduro e se interessam através do prólogo para se deslocarem para as pistas no terreno fora da cidade nos outros dias de corrida.

Enquanto as duas corridas preliminares ainda estavam bastante secas, começou a chover e os obstáculos artificiais - pedras, madeira e betão - ficaram tão molhados que a segurança dos pilotos já não podia ser garantida. Os responsáveis da Federação Mundial FIM tomaram a decisão de cancelar a corrida final e atribuir os pontos do 1º ao 3º lugar no prólogo no segundo dos três dias de corrida no "Campoo X-Treme". Como previsto, Bolt venceu a corrida espetáculo sem classificação FIM, seguido de Lettenbichler e Gomez.

No segundo dia, duas voltas de 44 quilómetros cada foram percorridas à volta de um lago em modo cross-country no Campo X-Treme. Lettenbichler foi com calma, com cuidado para não cometer erros e não se magoar. O objetivo era marcar o número total de pontos no domingo e, possivelmente, garantir o título do Campeonato do Mundo mais cedo. Bolt queria os três pontos e foi em frente com energia, ultrapassando Lettenbichler, que liderava até então, e levando a liderança até ao final. O sul-africano Wade Young (Sherco) queria fazer uma declaração mais uma vez e conseguiu fazê-lo com o segundo lugar à frente de Lettenbichler, que garantiu um ponto no campeonato com o terceiro lugar e disse no final que a prova principal seria uma corrida diferente.

Na prova principal de domingo, denominada "Acerbis El Camino Perdido" (Estrada Perdida), os pilotos saíram por ordem de qualificação numa pista de cerca de 4,5 km. A pista tem uma localização cénica na península do lago e é tecnicamente muito exigente em algumas partes. Após duas horas e meia, a secção final da corrida começou com as lendárias subidas. Aqueles que chegassem a esta secção a menos de 30 minutos do líder podiam terminar a corrida no arco da meta. Esta última secção, denominada "Hixpania Hill", situa-se numa pedreira desactivada, onde milhares de adeptos festejam freneticamente não só os ciclistas, mas também eles próprios, criando uma atmosfera de bomba.

Lettenbichler chegou ao sopé da última subida com uma clara vantagem, que conseguiu prolongar durante quase toda a corrida, dominando-a quase na perfeição. O espanhol Mario Roman também foi levado acusticamente até à meta pelos seus compatriotas - mas com uma diferença de 6 minutos e 20 segundos para Lettenbichler. Este segundo lugar levou o piloto da Sherco ao quinto lugar na classificação geral - apenas um ponto atrás do búlgaro Kabakchiev (Husqvarna).

Billy Bolt não conseguiu acompanhar o ritmo de Lettenbichler e depois de Roman e terminou a corrida em terceiro lugar. Isto significa que as hipóteses de Billy ganhar o título acabaram, no GetzenRodeo será apenas uma questão de garantir o segundo lugar no Campeonato do Mundo para ele.

Para Lettenbichler continua a ser emocionante, apesar do título antecipado: ele é o primeiro piloto que pode ganhar todas as corridas do Campeonato do Mundo de uma temporada com uma vitória na última corrida!

"O título de Campeão do Mundo e a quinta vitória na quinta corrida - uma loucura!", disse Lettenbichler numa entrevista exclusiva ao SPEEDWEEK.com. "Neste momento, acho que é ainda mais flagrante com as cinco vitórias consecutivas. Nunca teria esperado isso no início da época. Estou extremamente feliz e satisfeito com a forma como esta corrida correu. Estava muito nervoso antes da partida. Fiquei aliviado quando a corrida começou, pois consegui conduzir a minha própria velocidade relativamente depressa e ultrapassar o Billy. A partir daí, controlei a corrida e consegui criar uma grande diferença. Por vezes, tinha quase sete minutos de vantagem. Depois cruzei a linha de chegada e tornei-me campeão do mundo! Estou realmente extasiado - foi um mega dia de corrida!"

Felix Bähker (Sherco), de 18 anos, somou oito pontos na classificação Júnior no Hixpania e está a um ponto do espanhol Marc Fernandez Serra (KTM), que ocupa o quinto lugar antes da última corrida. O britânico Mitch Brightmore (GASGAS) venceu a corrida em Espanha à frente do seu irmão Ashton (GASGAS), seguido do sul-africano Matt Green (KTM), que está agora a um ponto de Mitch na classificação geral. Assim, o Getzenrodeo vai assistir a um confronto pelo título entre Mitch Brightmore e Matt Green e a uma batalha para completar o pódio. Bähker terá o apoio do público na corrida em casa, em Drebach, na Saxónia, e dará tudo para reduzir a diferença de quatro pontos para o terceiro classificado.

Resultados Hixpania:

1º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 2:53:00,378 h.

2º Mario Roman (E), Sherco, 2:59:20.688

3º Alfredo Gomez (E), GASGAS, 3:01:52.138

4º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 3:02:32.933

5º Trystan Hart (CND), KTM, 3:03:01.418

Classificação após 5 de 6 eventos:

1º Manuel Lettenbichler (KTM), 107 pontos.

2º Billy Bolt (Husqvarna), 81

3º Trystan Hart (KTM), 73

4º Teodor Kabakchiev (KTM), 57

5º Mario Roman (Sherco), 56

6º Michael Walkner (GASGAS), 39

7º Wade Young (Sherco), 38

8º Graham Jarvis (Husqvarna), 36

9º Matthew Green (KTM), 28

10º Alfredo Gomez (Rieju), 27

Classificação do Campeonato do Mundo de Juniores após 3 de 4 eventos:

1. Mitch Brightmore (GASGAS), 60 pontos

2º Matthew Green (KTM), 59

3º Richard Moorhouse (GASGAS), 35 pontos

4º Marc Fernández Serra (KTM), 32

5º Felix Bahker (Sherco), 31