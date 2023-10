Lettenbichler: "Alemania ya no es un país del motor".

Manuel, ¿qué se siente al defender con éxito el título de Campeón del Mundo dos días después?

Me siento bien, ha sido una carrera agotadora. Pero defender con éxito el título no está tan mal, diría yo (risas).

En el GetzenRodeo lo darás todo para conseguir la sexta victoria en la sexta carrera, aunque el título ya esté asegurado?

En el GetzenRodeo volveremos a intentarlo. Es mi carrera de casa, ya la he ganado tres veces, y dentro estaré un poco más relajado porque ya no tengo que pensar en el Campeonato del Mundo. Si sale bien con la temporada perfecta y 6 de 6, sería brutalmente bueno, por supuesto. Si no, no debería serlo. En cualquier caso, quiero darlo todo una vez más y demostrar lo que puedo hacer delante de mi afición alemana.

¿Qué significa para ti poder correr la última carrera delante de tu público?

En general, el GetzenRodeo es un evento muy bonito y muy familiar. Los aficionados son entusiastas y les encantan las carreras de enduro. Creo que es genial que haya tanto interés y emociones positivas y que podamos tener un evento así y también la última carrera del Campeonato del Mundo en Alemania. Alemania ya no es un país tan aficionado al automovilismo y mola aún más que podamos hacer algo así aquí y disfrutarlo.

¿Qué victoria de esta temporada es la más preciada para ti?

La de Romaniacs. Ha sido muy importante para mí este año, y ganar allí con una ventaja tan grande ha estado muy bien. En una carrera así pueden pasar muchas cosas y también pueden salir mal durante los cuatro días de carrera, así que tienes que pilotar de forma limpia y constante, luchar una y otra vez cada día.

¿Qué hace que tu moto actual sea mejor que la de la temporada anterior?

Estoy muy satisfecho. El equipo y yo trabajamos constantemente para mejorar las cosas. Ya hemos alcanzado una puesta a punto bastante buena, pero siempre se puede mejorar.

¿Competirás en la próxima temporada de SuperEnduro?

Me quedé en España para el test de SuperEnduro y, de todas formas, tres semanas después del GetzenRodeo empieza el calendario de SuperEnduro. Eso es bastante estresante. Mi atención sigue centrada en el Hard Enduro, pero haré todo lo posible para poder correr un poco con Billy Bolt en SuperEnduro y molestarle. Pero creo que ese es su deporte, donde es imbatible en ese sentido. Tengo curiosidad por ver cómo le va.

Con Felix Bähker, hay un joven piloto alemán que actualmente ocupa el 5º puesto en los Campeonatos del Mundo Junior. ¿Cómo valora su rendimiento?

Es estupendo ver que ahora también tenemos algunos pilotos alemanes en la categoría júnior, y para mí personalmente es agradable tener un modelo a seguir para hacer más grande este deporte y poder animar a los jóvenes a practicarlo. Tengo curiosidad por ver lo que Felix puede hacer todavía en el GetzenRodeo en el campeonato, es un joven con los pies en la tierra con el que todavía no he pasado mucho tiempo, pero quizás una o dos sesiones de entrenamiento funcionen. En cualquier caso, cruzo los dedos por él.