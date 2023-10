Lettenbichler : "L'Allemagne n'est plus un pays de sport automobile".

Manuel, quel effet cela fait-il de défendre avec succès son titre de champion du monde deux jours plus tard ?

Ça fait du bien, c'était en tout cas une course fatigante. Mais avoir défendu le titre avec succès, ce n'est déjà pas si mal, je dirais (rires).

Au GetzenRodeo, tu vas tout donner pour remporter une sixième victoire en six courses, même si le titre est déjà assuré ?

Au GetzenRodeo, nous allons certainement accélérer encore une fois. C'est ma course à domicile, je l'ai déjà gagnée trois fois et cela devient un peu plus détendu à l'intérieur, car je ne dois plus penser au championnat du monde. Si la saison parfaite et le 6 sur 6 devaient se réaliser, ce serait bien sûr brutalement bon. Si ce n'est pas le cas, cela ne devrait pas l'être. En tout cas, je veux tout donner une dernière fois et montrer ce dont je suis capable devant mes fans allemands.

Que signifie pour toi le fait de pouvoir disputer ta dernière course devant ton public ?

Le GetzenRodeo est en général un événement super cool et tellement familial. Les fans y sont enthousiastes et aiment l'enduro. Je trouve cela méga-cool qu'il y ait autant d'intérêt et d'émotions positives et que nous puissions avoir un tel événement et la dernière course du championnat du monde en Allemagne. L'Allemagne n'est plus vraiment un pays de sports mécaniques et c'est d'autant plus cool de pouvoir faire et profiter d'un tel événement ici.

Quelle est la victoire de cette saison qui a le plus de valeur pour toi ?

Les Romaniacs. C'était très important pour moi cette année, et gagner là-bas avec une telle avance, c'était vraiment génial. Lors d'une telle course, il peut se passer tellement de choses, et sur cette longue durée de quatre jours de course, il faut rouler proprement et de manière constante, se battre encore et encore chaque jour.

Qu'est-ce qui rend ta moto actuelle meilleure que celle de la saison précédente ?

Je suis très satisfait. L'équipe et moi travaillons constamment à améliorer les choses. Nous sommes déjà arrivés à un assez bon réglage, mais il y a toujours de la marge pour aller plus loin.

Seras-tu au départ de la prochaine saison de SuperEnduro ?

Je suis resté en Espagne pour le test SuperEnduro et trois semaines après le GetzenRodeo, le calendrier SuperEnduro commence déjà. C'est assez stressant. Je me concentre toujours sur le Hard-Enduro, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir peut-être suivre un peu Billy Bolt en SuperEnduro et l'embêter. Mais je pense que c'est son sport, dans lequel il est imbattable de ce point de vue. Je suis curieux de voir comment cela va se passer.

Avec Felix Bähker, il y a un jeune coureur allemand qui occupe actuellement la cinquième place du championnat du monde junior. Comment évalues-tu ses performances ?

C'est super de voir que nous avons maintenant aussi quelques coureurs allemands chez les juniors et pour moi personnellement, c'est bien d'avoir un peu une fonction d'exemple pour faire grandir le sport et pouvoir inciter les jeunes à le faire. Je suis curieux de voir ce que Felix peut encore faire dans le championnat GetzenRodeo, c'est un jeune homme très terre à terre avec lequel je n'ai pas encore passé beaucoup de temps - mais peut-être que l'un ou l'autre entraînement se fera un jour. En tout cas, je lui tiens les pouces.