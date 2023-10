Lettenbichler: "La Germania non è più un paese di motorsport".

Dopo il suo trionfo alla quinta prova del Campionato Mondiale Hard Enduro in Spagna, SPEEDWEEK.com ha parlato in esclusiva con il vecchio e nuovo campione del mondo Manuel Lettenbichler del Red Bull KTM Factory Racing Team.

Manuel, come ci si sente a difendere con successo il titolo di campione del mondo due giorni dopo?

È una bella sensazione, è stata sicuramente una gara estenuante. Ma aver difeso con successo il titolo non è poi così male, direi (ride).

Al GetzenRodeo darete tutto per ottenere la sesta vittoria nella sesta gara, anche se il titolo è già assicurato?

Al GetzenRodeo faremo sicuramente un altro tentativo. È la mia gara di casa, l'ho già vinta tre volte e sarà un po' più rilassata perché non dovrò più pensare al Campionato del Mondo. Se dovesse andare in porto la stagione perfetta, con 6 vittorie su 6, sarebbe ovviamente un'ottima cosa. In caso contrario, non dovrebbe esserlo. In ogni caso, voglio dare il massimo ancora una volta e dimostrare quello che so fare davanti ai miei tifosi tedeschi.

Cosa significa per lei poter correre l'ultima gara davanti al pubblico di casa?

Il GetzenRodeo è in genere un evento molto bello e così familiare. I tifosi sono entusiasti e amano le gare di enduro. Penso che sia fantastico che ci sia così tanto interesse ed emozioni positive e che possiamo avere un evento del genere e anche l'ultima gara del Campionato del Mondo in Germania. La Germania non è più un Paese di sport motoristici ed è ancora più bello poter fare una cosa del genere qui e godersela.

Qual è la vittoria più preziosa per lei in questa stagione?

La Romaniacs. È stata molto importante per me quest'anno, e vincere lì con un vantaggio così grande è stato davvero bello. In una gara del genere possono succedere tante cose e possono anche andare storte durante la lunga durata di quattro giorni di gara, quindi bisogna guidare in modo pulito e costante, lottando ogni giorno.

Cosa rende la tua moto attuale migliore di quella della stagione precedente?

Sono molto soddisfatto. Io e la squadra lavoriamo costantemente per migliorare le cose. Abbiamo già raggiunto una buona messa a punto, ma c'è sempre margine di miglioramento.

Parteciperà alla prossima stagione del SuperEnduro?

Sono rimasto in Spagna per il test del SuperEnduro e tre settimane dopo il GetzenRodeo inizia comunque il calendario del SuperEnduro. È piuttosto stressante. La mia attenzione è ancora rivolta all'Hard Enduro, ma farò del mio meglio per poter correre un po' con Billy Bolt nel SuperEnduro e dargli fastidio. Ma credo che questo sia il suo sport, in cui è imbattibile. Sono curioso di vedere come andrà.

Con Felix Bähker, c'è un giovane pilota tedesco che attualmente si trova al 5° posto nel Campionato del Mondo Junior. Come valuta la sua prestazione?

È bello vedere che ora abbiamo anche alcuni piloti tedeschi tra gli juniores e per me personalmente è bello avere un modello da seguire per far crescere questo sport e incoraggiare i giovani a praticarlo. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Felix al GetzenRodeo in campionato, è un ragazzo molto concreto con cui non ho ancora trascorso molto tempo, ma forse uno o due allenamenti funzioneranno. In ogni caso, tengo le dita incrociate per lui.