Lettenbichler: "A Alemanha já não é um país de desportos motorizados".

Após o seu triunfo na quinta ronda do Campeonato do Mundo de Hard Enduro em Espanha, a SPEEDWEEK.com falou em exclusivo com o antigo e novo campeão do mundo Manuel Lettenbichler da Red Bull KTM Factory Racing Team.

Manuel, qual é a sensação de defender com sucesso o título de Campeão do Mundo dois dias depois?

Sinto-me bem, foi sem dúvida uma corrida cansativa. Mas ter defendido o título com sucesso não é assim tão mau, diria eu (risos).

No GetzenRodeo vai dar tudo para conseguir a sexta vitória na sexta corrida, apesar de o título já estar assegurado?

Na GetzenRodeo vamos dar tudo por tudo. É a minha corrida em casa, já a ganhei três vezes e será um pouco mais descontraído porque já não tenho de pensar no Campeonato do Mundo. Se tudo correr bem, com uma época perfeita e 6 em 6, isso seria brutalmente bom, claro. Se não, então não deve ser. Em todo o caso, quero dar o meu melhor mais uma vez e mostrar o que sei fazer perante os meus adeptos alemães.

O que significa para si poder correr a última corrida em frente ao seu público?

O GetzenRodeo é geralmente um evento muito fixe e tão familiar. Os fãs são entusiastas e adoram corridas de enduro. Acho que é muito fixe que haja tanto interesse e emoções positivas e que possamos ter um evento destes e também a última corrida do Campeonato do Mundo na Alemanha. A Alemanha já não é um país tão ligado aos desportos motorizados e é ainda mais fixe podermos fazer algo assim aqui e desfrutar.

Que vitória desta época é mais preciosa para si?

O Romaniacs. Foi muito importante para mim este ano, e ganhar com uma vantagem tão grande foi muito fixe. Podem acontecer tantas coisas numa corrida destas e também podem correr mal ao longo dos quatro dias de corrida, por isso temos de correr de forma limpa e consistente, lutando todos os dias.

O que torna a sua moto atual melhor do que a da época anterior?

Estou muito satisfeito. A equipa e eu estamos constantemente a trabalhar para melhorar as coisas. Já chegámos a uma configuração bastante boa, mas há sempre espaço para melhorias.

Vais competir na próxima época de SuperEnduro?

Fiquei em Espanha para o teste do SuperEnduro e, três semanas depois do GetzenRodeo, começa o calendário do SuperEnduro. Isso é muito stressante. O meu foco continua a ser o Hard Enduro, mas vou dar o meu melhor para poder andar um pouco com o Billy Bolt no SuperEnduro e irritá-lo. Mas acho que esse é o seu desporto, onde ele é imbatível nesse aspeto. Estou curioso para ver como correm as coisas.

Com Felix Bähker, há um jovem piloto alemão que está atualmente em 5º lugar no Campeonato do Mundo de Juniores. Como avalia o seu desempenho?

É ótimo ver que agora também temos alguns pilotos alemães nos juniores e, para mim, pessoalmente, é bom ter um modelo a seguir para tornar o desporto maior e poder encorajar os jovens a praticá-lo. Estou curioso para ver o que o Felix ainda pode fazer no GetzenRodeo no campeonato, ele é um jovem muito realista com quem ainda não passei muito tempo - mas talvez uma ou duas sessões de treino resultem. De qualquer forma, faço figas por ele.