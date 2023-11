GetzenRodeo : Lettenbichler veut réaliser une saison parfaite

Le week-end prochain, les monts Métallifères/Saxe seront une nouvelle fois en effervescence. Le vendredi 3 novembre et le samedi 4 novembre (jour principal), le quartier de Grießbach à Drebach accueillera à nouveau le spectaculaire rodéo Getzen, qui porte le nom d'une spécialité des Monts Métallifères. C'est de là que viennent les noms savoureux des sections du parcours : Getzenpfanne, Kartoffel râpe, Speckschwarte, Zwiebelschale, Buttermilchrinne, Ölpresse, Speckgreiben, Gewürzregal, Kümmelschuss, Heiße Röhre, Brutzelrand, Getzenblech et Ofenrohr.

Après 2021, il s'agira cette année encore de la manche finale du championnat du monde d'enduro dur, qui se déroulera cette fois en six parties, et qui attirera à nouveau des milliers de spectateurs sur le parcours, comme on peut le deviner. Le paddock et l'épicentre de la manifestation se trouvent cette fois sur le grand parking de la Zschopau, en dessous du château de Scharfenstein.

L'action de la course a été considérablement élargie cette année, puisque les pilotes commenceront à s'entraîner sur le circuit dès 11h00 le vendredi. À partir de 14h00, le contre-la-montre aura lieu sur la même piste. Deux manches seront nécessaires pour déterminer qui pourra participer au prologue, le Red Bull Double Trouble, le soir. Ensuite, les 16 meilleurs coureurs de la session de l'après-midi se disputeront la victoire du jour sur une piste qui traversera même le chapiteau. Le premier prix sera même attribué aux trois premiers. Cela sera ensuite fêté avec les fans lors de la fête d'ouverture.

Le samedi, le GetzenRodeo Raceday débutera à 10h00. Pendant plus de deux heures, la GetzenRace de 14 heures déterminera les pilotes pour la finale décisive, le GetzenChamp. Les 20 premiers pilotes se qualifient pour cette finale. L'arrivée et la remise des prix sont prévues à 15h30. Le soir, les lumières du chapiteau ne s'éteindront certainement pas de sitôt lors de la GetzenNacht.

Actuellement, il y a de nombreux barrages routiers dans les Monts Métallifères, ce qui complique également l'arrivée au GetzenRodeo. Voici donc les indications suivantes : En provenance de Chemnitz, l'arrivée devrait se faire par Amtsberg, Gelenau et Venusberg. À partir de Venusberg, il faut se rendre directement au parking situé dans la partie supérieure du parcours à Grießbach. Si vous venez d'Annaberg-Buchholz/Marienberg, vous devriez emprunter la B174 jusqu'à Zschopau. Comme l'accès en direction de Scharfenstein est bloqué à Grossolbersdorf et qu'il n'est pas possible de traverser Scharfenstein en raison du nouveau paddock, le chemin mène de Zschopau à Grießbach en passant par Wilischthal jusqu'aux parkings indiqués.

Le moyen le plus confortable pour s'y rendre est de prendre le train des monts Métallifères jusqu'à la gare de Scharfenstein. De là, le nouveau paddock n'est qu'à cinq minutes à pied.

Même si le champion du monde 2023, Manuel Lettenbichler, est déjà connu, le GetzenRodeo de cette année n'aura rien à envier aux événements précédents. Le champion en titre de l'équipe d'usine KTM a remporté les trois derniers GetzenRodeo en 2018, 2019 et 2021, ainsi que les cinq manches du championnat du monde d'enduro dur de cette année. Il sera donc intéressant de voir si le Bavarois pourra conserver ses deux gilets blancs.

C'est le Britannique Billy Bolt qui est le plus à même d'empêcher cela. Le Britannique au service de Husqvarna est entré dans l'histoire en tant que premier champion du monde d'enduro dur lors du GetzenRodeo 2021 et occupe actuellement la deuxième place du classement du championnat du monde. Il est suivi par le Canadien Trystan Hart, le Bulgare Teodor Kabakchiev, l'Espagnol Mario Roman et le Sud-Africain Wade Young, qui font donc également partie des candidats à la victoire au GetzenRodeo 2023.

Il faut au moins accorder des chances d'outsider à Graham Jarvis, âgé entre-temps de 48 ans, car le Britannique, vainqueur du classement général en 2012, 2014 et 2016, est connu comme spécialiste du Getzen. Au classement intermédiaire du championnat du monde 2023, il occupe la 8e place derrière l'Autrichien Michael Walkner. L'Espagnol Alfredo Gomez et le Britannique Matthew Green complètent le top 10.

Avec l'Espagnole Sandra Gomez et l'Allemande Eva Täuber, deux représentantes du sexe tendre s'aventurent également parmi les durs à cuire. Elles peuvent compter au moins sur le même soutien de la part des fans, pour la plupart experts et toujours fair-play.

Du côté allemand, on attend avec impatience les résultats de Leon Hentschel d'Uelzen en Basse-Saxe et de Marc Wulf de Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, dans l'est de la Thuringe. Alors que Leon Hentschel a remporté samedi dernier la course finale 2023 des Hard Enduro Series Germany (HESG), Marc Wulf s'est assuré le titre de champion lors de cette même course.

Avec Felix Bopp de Weißenborn, René Dietrich de Flöha, David Loose de Remse, Kenny Lötzsch de Drebach, Arvid Meyer de Reinsdorf, Valentin Richter de Chemnitz et Eric Seifert de Breitenbrunn, de nombreux matadors locaux seront également au départ. Nous sommes donc impatients de voir ce que la GetzenRodeo 2023 nous réserve.